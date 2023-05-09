Airfryer ve kahve makinesi satışları arttı Son zamanlarda mutfak eşyalarından Airfryer ve kahve makinesi satışlarındaki artış dikkati çeken boyuta ulaştı.

AA

Sağlıklı ve hızlı yemek hazırlamak ve zahmetsiz kahve yapmak satın alma tercihlerini şekillendirdi.

Son yılların gözde mutfak eşyaları Airfryer ve kahve makinesi olarak öne çıktı.

Düğün sezonunun başlaması ve evde tüketimin artmasıyla son aylarda airfryer (sıcak hava kızartıcısı) satışlarında yüzde 300, kahve makinesi satışlarında da yüzde 100'e varan artışlar yaşandı.

"Türkiye züccaciye sektörünün büyüklüğü 12 milyar dolara ulaştı"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye züccaciye sektörünün 12 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, züccaciyenin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 sektör arasında yer aldığını ve en çok markalaşan iki sektörden biri olduğunu söyledi.

Öksüz, geçen yıl 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken sadece 1,5 milyar dolarlık ithalat yaptıklarını aktardı.

İhracatın en büyük kısmı AB'ye

Öksüz, ihracatın en büyük kısmını yüzde 58 ile AB ülkelerine gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Suudi Arabistan'a kısıtlamaların kalkması ihracatta büyük avantaj"

Mesut Öksüz, bu yıl için ihracatta hedeflerinin 7 milyar dolar olduğunu belirterek, ilk çeyrekte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracat rakamının 1,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

"İhracat hedefleri arttı"

İhracat hedeflerine ulaşmak için hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Öksüz, şunları kaydetti: