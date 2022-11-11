AK Parti'den yeniden değerleme oranı hazırlığı

Her yıl başında vergi, harç ve trafik cezalarını belirleyen yeniden değerleme oranında vatandaş lehine yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor.

Yılbaşından önce başta emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olmak üzere yeni düzenlemeleri Meclis’ten geçirmeyi planlayan hükümet; MTV, harç ve trafik cezaları için de harekete geçti..

Her yıl başında olduğu gibi bu yılda belirlenecek yeniden değerleme oranıyla vergi, harç ve trafik cezaları netlik kazanacak.

AK Parti'nin yeniden değerleme oranında vatandaşın yüzünü güldürecek bir düzenleme hazırlığında olduğu konuşuluyor.

MTV'de indirim beklentisi

Kulislerden alınan bilgiye göre, son iki senedir indirilen MTV'nin yeniden indirileceğini belirtiliyor.

2023 için oran yüzde 122,9

2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9.

Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi.

Yeniden değerleme oranı TÜİK'in Ekim ayında açıkladığı on iki aylık yurt içi üretici fiyat endeksine göre belirleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim yetkisi yüzde 50 düzeyinde

Vergi Usul Kanunu uyarınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıt Vergisi neye göre belirleniyor

MTV belirlenirken, trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı, sadece motor hacmi ve aracın yaşına göre hesaplanıyor.

Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen araçların yaş ve motor hacmi ile birlikte matrah değeri de göz önünde tutuluyor.

1-3 yaş otomobillerde en düşük MTV 3 bin lira sınırında

MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki vergi hariç fiyatı 157 bin 389 bin liranın altında kalan araçların motor hacmi 1,3 litrenin altında kalanlarda en düşük MTV tutarı yüzde 122,93 zamla birlikte 2 bin 927 lira.

1-3 yaş aralığında vergi hariç fiyatı 157 bin 389 lirayı aşmayan ve motor hacmi 1,3 litre-1,6 litre arasında kalan otomobiller için yeni yılda 3 bin 217 lira yıllık MTV ödenecek.

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