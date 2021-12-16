AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ekonomide yaşananların hükümetin yönetimi ile alakalı olmadığını, dünyanın her yerinde benzer sıkıntının yaşandığını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"EKONOMİK SIKINTILAR BİZİMLE İLGİLİ DEĞİL"

Yaşanan krize değinen Aydemir, bir krizin yaşandığını, ancak söz konusu ekonomik krizin hükümet kaynaklı değil, dünya çapında bir kriz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu anda sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var ama altını çiziyoruz. Bu bizimle ilgili değil. Bu bizim yönetim tarzımızla ilgili değil. Bu dünyadaki gelişmelerle ilgili. Bunu çok net söylüyoruz. Herkes söylüyor bunu. Milletimiz de bu hakikati görüyor. Elbet sıkıntılar yaşıyor, Elbet serzenişleri var. Bunu kimsenin inkar edeceği yok. Bunları görüyoruz. Bu sıkıntılı dönemi de birlikte aşacağız diyerek, altını çizerek not düşüyoruz. Hem milletimiz hem de biz söylüyoruz."



AK Partili Aydemir: Ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil - Video

