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Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi var

Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi var

Döviz kurları yükseldiğinde zamlanan benzin, motorin ve LPG fiyatlarının düşmemesi piyasadaki fiyatların aşağı inmesine de engel oluyor.