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- Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi var
Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi var
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 10:03
- Güncelleme : 28.12.2021 - 10:31
Türkiye ekonomisine yönelik yapılan spekülasyonların ardından döviz kurları hızla yükselişe geçerek art arda rekorlar kırdı.
Döviz kurlarının yükselmesi, iç piyasaya hızla zam olarak yansıdı.
AKARYAKIT ÇİFT HANE
Birçok sektör döviz kurlarını işaret ederek zam kararı aldı.
Bu dönemde akaryakıt fiyatları da çift haneye çıktı.
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yükselmesi çeşitli sektörlerin maliyetlerini artırıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat sistemini açıklamasının ardından döviz kurları düştü.
POMPAYA İNDİRİM, DİĞER İNDİRİMLERİ TETİKLER
Bu da iç piyasada büyük indirim beklentisi oluşturdu.
Bazı markalar indirim kararı alsa da indirim oranları beklenen oranlarda değil.
Bunun sebebi olarak akaryakıt fiyatlarına indirim gelmemesi gösteriliyor.
Döviz kurlarının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına gelen indirimler, ÖTV sistemi nedeniyle pompaya yansımadı.
İSTANBUL'DA FİYATLAR
BENZİN: 11,61
MOTORİN: 11,43
LPG: 8,21
ANKARA'DA FİYATLAR
BENZİN: 11,69
MOTORİN: 11,54
LPG: 8,31
İZMİR'DE FİYATLAR
BENZİN: 11,71
MOTORİN: 11,56
LPG: 8,31