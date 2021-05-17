Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

EPDK kararıyla akaryakıt sektöründe 2 aydır sürdürülen tavan fiyat uygulamasının yarın gece sona ereceği açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek.

Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşmiş, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA BENZİNİN LİTRE FİYATI EN YÜKSEK 7,07 LİRA

Güncel tavan fiyat tablosuna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira, Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi en yüksek 7,09 lira, motorinin ise 6,45 lira olmuştu.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ 7,15 LİRA, İZMİR'DE EN YÜKSEK 7,16 LİRA

Ankara'da benzinin litresi 7,15 lira, motorinin litresi 6,51 lira olarak belirlenirken, İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olmuştu.

"AKARYAKITIN KALİTESİ HER LİSANSLI BAYİDE AYNI OLMALI"

EPDK, daha önce yaptığı açıklamada, tüketicilere ucuz olan akaryakıtı tercih etmeleri yönünde çağrıda bulunmuş ve akaryakıtın kalitesinin her lisanslı bayide aynı olmasının zorunlu olduğunu ifade etmişti.