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    Akçakoca'da denizden 16 ton salyangoz toplandı

    Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan denizden dalgıçlar, 16 ton 200 kilogram salyangoz çıkardı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 10:38
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    Akçakoca'da denizden 16 ton salyangoz toplandı

    Salyangoz ülkemizde tercih edilmese de ihracatı çok eskiye dayanan bir ürün.

    Uzak Doğu ülkelerine her yıl gönderilen ve ülkemizde çok sıklıkla bulunan salyangozların öremli bir kaynağı da Karadeniz.

    SALYANGOZLAR İŞLENMEK ÜZERE SEVK EDİLDİ

    Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan denizden dalgıçların çıkarttığı 16 ton 200 kilogram salyangozun, işlenmek üzere diğer şehirlere sevki yapıldı.

    Akçakoca da denizden 16 ton salyangoz toplandı #1

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