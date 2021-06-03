Akçakoca'da denizden 16 ton salyangoz toplandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan denizden dalgıçlar, 16 ton 200 kilogram salyangoz çıkardı.

Salyangoz ülkemizde tercih edilmese de ihracatı çok eskiye dayanan bir ürün.

Uzak Doğu ülkelerine her yıl gönderilen ve ülkemizde çok sıklıkla bulunan salyangozların öremli bir kaynağı da Karadeniz.

SALYANGOZLAR İŞLENMEK ÜZERE SEVK EDİLDİ

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan denizden dalgıçların çıkarttığı 16 ton 200 kilogram salyangozun, işlenmek üzere diğer şehirlere sevki yapıldı.