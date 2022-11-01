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    Akdeniz Merkez Bankaları konferansı düzenlendi

    TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos, Akdeniz Merkez Bankaları 2022 Konferansı'na başkanlık yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:33
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    Akdeniz Merkez Bankaları konferansı düzenlendi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Akdeniz Merkez Bankaları 2022 Konferansı'na ilişkin bilgi verdi.

    Duyuruda; TCMB'nin İspanya Merkez Bankası, İktisadi İşbirliği veGelişme Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Akdeniz Enstitüsü (IEMed) tarafından 31 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da Akdeniz Merkez Bankaları 2022 Konferansı gerçekleştirdiği belirtildi.

    Şahap Kavcıoğlu konferansın başkanlarından biri oldu

    Konferansın, TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos başkanlığında gerçekleştirildiği aktarıldı.

    Konferansa üst düzey yetkililer katıldı

    Verilen bilgiye göre, açılış konuşması TCMB Başkanı Prof. Dr.Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılan ve “Belirsizlik Zamanlarında Dayanıklılığın Tesisi: Finansal İstikrarı Koruma, Yatırımları Teşvik Etme” temasıyla düzenlenen Konferansa Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Hırvatistan, Malta ve Libya merkez bankaları başkanlarının yanı sıra İtalya ile Fas Merkez Bankası'ndan ve OECD’den üst düzey temsilciler katılım gösterdi.

    Konferansta, mevcut global konjonktürde ekonomik dayanıklılığın artırılması ve finansal istikrarın korunmasına yönelik merkez bankalarının rolü ele alındı.

    TCMB

    Dijital finansın ekonomik ve finansal entegrasyon üzerindeki etkisi değerlendirildi

    Konferansta ayrıca, dijital finansın ekonomik ve finansal entegrasyon üzerindeki etkisi değerlendirildi ve finansal sistemdeki yenilikler karşısında merkez bankaları tarafından benimsenebilecek uygulamalar tartışıldı.


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