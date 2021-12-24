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Akdeniz ve Ege’de petrol arama girişimleri Resmi Gazete'de

Akdeniz ve Ege’de petrol arama girişimleri Resmi Gazete'de

Bir şirket, Ege Denizi’nde Türk karasuları içinde çok sayıda paftada 11 adet petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunurken; TPAO'ya da Akdeniz'de petrol arama ruhsatı verildi.