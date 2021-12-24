- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Akdeniz ve Ege’de petrol arama girişimleri Resmi Gazete'de
Akdeniz ve Ege’de petrol arama girişimleri Resmi Gazete'de
Bir şirket, Ege Denizi’nde Türk karasuları içinde çok sayıda paftada 11 adet petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunurken; TPAO'ya da Akdeniz'de petrol arama ruhsatı verildi.
- AA
- 24.12.2021 - 08:45
- Güncelleme : 24.12.2021 - 08:54
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) ait ilanlarda, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin Ege Denizi'nde çok sayıda paftada 11 petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu belirtildi.
TPAO'YA AKDENİZ'DE PETROL ARAMA RUHSATI VERİLDİ
Aynı gazetede yayınlanan diğer bir MAPEG ilanında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Mersin bölgesinde 15,579 hektar yüzölçümlü AR/TPO/D/P32-a3 pafta numaralı bölgede 8 yıl süreli deniz petrol arama ruhsatı verildiği belirtildi.