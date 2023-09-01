Akdenizli balıkçıların av yasağı 15 gün sonra bitecek Karadeniz, Marmara'da ve Ege'de av sezonu 1 Eylül'de başlarken, Akdeniz'de Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ise sezon 16 Eylül'de faaliyete geçecek.

AA

Türkiye'de balık neslinin sürdürülebilmesi için kuzey bölgelerdeki av sezonu tarihi ile su sıcaklığının daha fazla olduğu güney bölgesindeki sezon tarihi farklı.

Denizlerde sona eren av yasağı dolayısıyla Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarındaki balıkçı barınaklarında hareketlilik yaşanıyor.

Akdeniz'de deniz suyu sıcak olduğu ve balıkların üremesi devam ettiği için av yasağı 15 gün sonra bitecek

Antalyalı balıkçılara göre yeni sezonda bol sol sardalya, kolyoz, kuzu ve orkinos yakalanacak.

Antalya, Adana, Mersin ve Hatay kıyılarında balık mevsimi 16 Eylül'de

Ancak deniz suyu sıcaklığı diğerlerine göre yüksek olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay kıyılarında ise balıkçılar, ağlarını 15 gün sonra denize atarak "vira bismillah" diyecek.

Akdenizli balıkçılar hazırlık yapıyor

Hazırlık sürecine devam eden Akdenizli balıkçılar, bakım ve onarımdan geçirdikleri ekmek teknelerini suya indirmeye başladı.

Akdenizde üreme devam ettiği için yasak daha geç bitiyor

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ülke genelinde bugün, üremenin devam ettiği sıcak sularda ise 16 Eylül'de biteceğini belirtti

"Yasaklar uygulanmazsa üretim düşer"

Av yasaklarına uyulmadığı takdirde üretimde düşüşler yaşandığını aktaran Karaca, şunları söyledi:

"Antalya'da kalyoz ve kuzu bağlığı avcılığı gözde"

Antalya'da 577 balıkçı teknesi var, bunların 7 tanesi 12 metre üzerinde. Küçük tekneler bu av yasaklarının dışında kalıyor ancak onlarda da bazı türlerle ilgili yasaklar uygulanıyor. Bölgemizde yoğun olarak kolyoz ve kuzu balığı avcılığı yapılıyor. Geçen yıl 560 bin kilogram civarında bir üretim söz konusuydu, bu yıl beklenti yüksek. Ancak bizde Karadeniz, Ege bölgelerindeki gibi bir yoğunluk yok.

"İstilacı türler görülmeye başladı"

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla özellikle Kızıldeniz'deki bazı istilacı türlerin bölgede görülmeye başlandığını belirten Karaca, özellikle balon balığının bölgede popülasyonunun arttığını ifade etti.

Antalyalı balıkçıların balon balığı ile başı belada

Karaca, balon balığının artmaması yönünde çalışmalar yapıldığını bildirdi.

"Denize açılmadan önce hava koşullarını çok iyi takip ediyoruz"

17 yıldır mavi sularda balık avlayan Ceylan Şen, yeni sezona hazır olduklarını söyleyerek, denize açılmadan önce hava koşullarını çok iyi takip ettiklerini şöyle ifade etti: