Akdenizli hazır giyimciler ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı

Hazır giyim ihracatında Türkiye genelinde bir artış yaşanırken Akdenizli hazır giyimcilerin ihracatı da buna paralel olarak yükseldi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Türkiye'nin ocak-ekim döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının geçen yıla göre yüzde 19,8 artışla 16,7 milyar dolara ulaştığını; birlik üyelerinin ise ekim ayında 35,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

EKİM AYINDA EN FAZLA DIŞ SATIM 9 MİLYON DOLARLA İSPANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

AHKİB'in ekim ayı ihracat performansını değerlendiren Tekin, bu ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 35,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktararak, "Ana pazarları Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD'den oluşan birliğimiz, ekim ayında en fazla dış satımı 9 milyon dolarla İspanya'ya gerçekleştirdi. Söz konusu ayda bölge ihracatımızda yüzde 25'lik paya sahip olan İspanya'nın ardından yüzde 313 artış ve 8,9 milyon dolarla Hollanda ikinci, yüzde 4 artış ve 4,5 milyon dolarla Almanya üçüncü sırada yer aldı." açıklamasını yaptı.

İHRACAT HACMİ EN FAZLA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, HOLLANDA VE POLONYA'DA ARTTI

Tekin, ekim ayında ihracat hacmini en fazla artıran ülkelerin ise Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Polonya'nın olduğunu bildirdi.

AHKİB'in ekim ayındaki ihracatının ürün gruplarını da değerlendiren Tekin, "Ekim ayında yüzde 70 artış yakaladığımız bayan dış giyim 16,4 milyon dolarla birinciliği elde etti. 7,3 milyon dolarla bay dış giyim ikinci, 4,6 milyon dolarla da diğer hazır eşya (çadır çuval vb.) üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.