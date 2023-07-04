Akdenizli ihracatçılar 6 ayda 7,15 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi Dün açıklanan ihracatın bölgelere göre dağılımına bakıldığında bölge ve birlikler nezdinde olumlu gelişmeler görülüyor.

AA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin ocak-haziran döneminde 7,15 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

AKİB'in hazirandaki dış satımı ise 1,2 milyar dolar oldu.

Kılıçer, 6 ayda en fazla ihracatı kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinden elde ettiklerini aktardı.

Irak birinci sırada

AKİB'in ocak-haziranda en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde 637 milyon dolarla Irak birinci sırada yer aldı.

Ülkeler ve ihracat rakamları

Kılıçer'in dış ticarete yaptıkları katkıyı anlattığı açıklamasındaki ülkeler ve ihracat rakamları şöyle: