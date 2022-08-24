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    Akkuyu NGS inşa sahasında yeni gelişme

    Mersin'de bulunan Akkuyu NGS inşa sahasında hava kanalları üretimine başlandı.
    • 24.08.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:25
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    Akkuyu NGS inşa sahasında yeni gelişme

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye'nin enerjide önemli bir yatırımı olarak öne çıkarken, Rus firmaları tarafından Türk işletme paydaşlarıyla devam ediyor.

    Akkuyu Santrali'nin inşaatının her aşaması büyük bir titizlikle yönetiliyor. Santral, içeriği ve çok katmanlı yapısı nedeniyle diğer inşaat sahalarından çok farklı bir yapıya sahip.

    Hava kanalları üretiliyor

    Aşama aşama yapılan sistemde şimdi de inşa sahasında havalandırma sistemlerinin montajında kullanılan metal borular olan hava kanallarının üretimi için atölyede çalışmalara başlandı.

    Yuvarlak, kare ve dikdörtgen kesitli hava kanalları üretilecek

    AA'nın haberine göre, atölye, Akkuyu NGS'nin reaktör bölümleri ve türbin binaları olmak üzere ana tesislerinin yanı sıra santralin genel bina ve yapılarında kullanılacak yuvarlak, kare ve dikdörtgen kesitli hava kanalları üretiyor.

    Üretim hacmi yılda yaklaşık 40 bin metrekare

    Hava kanallarının üretiminin tam kapasiteye erişmesinin ardından Türkiye’de üretilen çeliği kullanan nükleer santralin güvenilir şekilde işletilmesi için önemli olan üretim hacmi yılda yaklaşık 40 bin metrekare olacak.

    Akkuyu NGS

    Atölyede tam teşekküllü üretim başlatıldı

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Akkuyu NGS inşaat sahasında hava kanallarının üretimi için bir atölye inşa etme kararı, imalat zamanlamasını optimize etme ve mekanik montaj işleri bölümlerine hazır ürün tedarik etme ihtiyacından kaynaklandı. Hava kanalı atölyesinin kurulması projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi sırasında diğer nükleer santrallerin inşa deneyiminden yararlanıldı. Mevcut aşamada atölyede tam teşekküllü üretim başlatıldı." ifadelerini kullandı.


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