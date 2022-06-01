Akkuyu NGS’nin 1’inci ünitesinde yeni gelişme

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden NGS birinci ünitede boru hattının kaynak işlemleri tamamlandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinin inşasında önemli bir aşama daha geçildi.

Boru hatının kaynak işlemleri

19 Mart 2022 tarihinde başlayan ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak işlemleri 25 Mayıs’ta tamamlandı. Uzmanlar, 68 günde boru hattının 28 bağlantı yerini birbirine bağladı.

İşlem tamamlanınca tören düzenlendi

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı devam eden Akkuyu NGS’de, ASBH’nin kaynak işleminin tamamlanmasının ardından, kaynak ve kontrol işlemlerinde doğrudan yer alan işçiler ve uzmanları tebrik etmek için inşa sahasında bir tören düzenlendi.

Kaynak çalışmaları, Akkuyu NGS’nin ana yüklenicisi TITAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş. ortak girişimi tarafından yürütüldü. Çalışmaların kalitesi ve performans gerekliliklerine uygunluk ise AKKUYU NÜKLEER A.Ş., Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve bağımsız bir inşaat denetim şirketi olan Assystem’in uzmanları tarafından kontrol edildi.

Her bir kaynak dikişi yerinin kaynaklanması tamamlandıktan sonra, tahribatsız muayene mühendisleri, ultrasonik, sızdırmazlık ve diğer kontrol yöntemlerini kullanarak bağlantı yerlerinin kalitesi değerlendirdi. Bağlantı yerlerinin ısıl işleme tabi tutulması, kaynak işlemlerine paralel olarak yürütüldü.

Sıra boruların paslanmaz çelikle kaplanmasında

Bir sonraki aşamada uzmanlar, boru hattı kaplamaları için ek bir koruma görevi görecek olan dikiş yerlerinin iç yüzeyini özel paslanmaz çelik kaplamalarla kaplayacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva, ödül töreninde kaynakçılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

ASBH kaynak çalışmalarında, Rus uzmanların Bangladeş’teki Rooppur NGS, Rusya’daki Novovoronej NGS-2, Leningrad NGS-2 ve Belarus’taki Belarus NGS güç ünitelerinin yapımında edindiği zengin deneyimlerden faydalanıldı.

ASBH borusunun özelliği

İHA'nın haberine göre, uzunluğu 160 metre olan ve özel çelikten imal edilen ASBH borusunun kalınlığı 7 santimetreyi buluyor. NGS’nin çalışması sırasında, 160 atmosfer basınçla 330 santigrat dereceye kadar soğutma suyu ASBH’de dolaşabiliyor. ASBH’de dolanan soğutma suyu hiçbir şekilde deniz suyuna karışmıyor.

Reaktörde üretilen termal enerji, buhar üretecinin ısı değişim boruları vasıtasıyla birinci çevrimden ikinciye aktarılıyor ve doymuş buhar burada elde ediliyor. Doymuş buhar, buhar boru hattına girerek elektrik üreten jeneratörü harekete geçiriyor.



