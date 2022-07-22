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    Akkuyu NGS’nin 4'üncü ünitesinin reaktör basınç kabının tabanı üretildi

    Mersin ilinde yapımı süren Akkuyu NGS'nin inşaatında bir aşama daha başarı ile tamamlandı.
    • 22.07.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:47
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    Akkuyu NGS’nin 4'üncü ünitesinin reaktör basınç kabının tabanı üretildi

    Türkiye’de inşa edilen ilk nükleer enerji santrali statüsündeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ekipman üretimi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Türkiye’de inşa edilen Akkuyu NGS, nükleer endüstride “Yap-İşlet-Sahih ol" modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

    Reaktör basınç kabının tabanı Atommash’da üretildi

    Son olarak Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un makine yapım bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-Technology A.Ş’nin Volgodonsk’taki şubesi Atommash’da santralin 4’üncü ünitesinin reaktör basınç kabının tabanı üretildi.

    Reaktör basınç kabı tabanı operasyonu iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

    Akkuyu NGS’nin 4 üncü ünitesinin reaktör basınç kabının tabanı üretildi #1

    Reaktörün yapısı:

    İHA'nın haberine göre, birinci sınıf güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor.

    Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor.

    Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un makine yapım bölümü olan Atomenergomash A.Ş.’nin bünyesinde 2007 yılında kurulan AEM-Technology Anonim Şirketi ise, enerji mühendisliği alanında önde gelen Rus şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Akkuyu NGS’nin 4 üncü ünitesinin reaktör basınç kabının tabanı üretildi #2

    Akkuyu NGS’nin 4 üncü ünitesinin reaktör basınç kabının tabanı üretildi #3

    Akkuyu NGS’nin 4 üncü ünitesinin reaktör basınç kabının tabanı üretildi #4


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