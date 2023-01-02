Akkuyu NGS'nin inşaatında önemli bir dönüm noktasından geçildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı yavaş yavaş tamamlanıyor. Hızla ilerleyen inşaatta bugün yeni bir aşama daha başarı ile tamamlandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde, iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ 1. güç ünitesinde yaşanan gelişmeyle ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, santralde önemli bir aşama daha kaydedildi.

İç koruma kabuğunun kubbesi t asarım konumuna yerleştirildi

Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun kubbesi, tasarım konumuna yerleştirilerek koruma döngüsü tamamlandı.

75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı

İç koruma kabuğunun kubbesi, 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi.

Son aşamalara geliyor

Kubbe kısmının betonlanmasının ardından dış koruma kabuğunun inşaat ve montaj çalışmalarında son aşama başlayacak.

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı ViDEO

Santralin inşaatında önemli bir dönüm noktasından geçildi

AA'nın haberine göre, açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralin inşaatında önemli bir dönüm noktasından geçildiğini kaydederek, "Bu yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için 1. ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.