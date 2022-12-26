Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı, çok kapsamlı çalışmalarına ve gelişmelerine devam ediyor. Nükleer santral inşaatında yeni bir gelişme daha yaşandı ve açık reaktöre su verme işlemine başlandı.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımına Mersin'in Gülnar ilçesinde devam ediliyor.

Nükleer santral inşaatı tamamlanma sürecindeki her aşama kamuoyu ile paylaşılıyor.

"Birinci ünitede çok önemli bir aşamadayız"

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, yaşanan gelişme ile ilgili bilgi verdi.

“Biz şu an birinci ünitede çok önemli bir aşamadayız. Açık reaktöre su verme işlemine başlamış olduk. Bu da bizim önümüzdeki yıl içerisinde sıcak ve soğuk deneme testlerinin yapılmasına imkan tanıyacak ve devreye alma çalışmalarına başlamış olacağız. Önümüzdeki sene içerisinde yine birinci ünitenin türbün divasında önümüzdeki yıl başlayacak olan ana ekipmanın kurulumuna hazırlık çalışmaları yapılıyor.” dedi.

Akkuyu'da açık reaktöre su verme işlemine başlandı ViDEO

Rosatom Mersin Bölge satranç turnuvasında finale kalanlar tesisi gezdi

Kucherenko ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasily Korelsky, Türkiye Satranç Federasyonu ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliği ile düzenlenen Rosatom Mersin Bölge satranç turnuvasında dereceye ve eleme turlarına giren finalde yarışan 36 çocuk ve aileleri için Akkuyu Nükleer Güç Santralini gezdirdi.

Saha topoloji çalışmaları tamamlandı

Akkuyu’da şu an itibarıyla saha topoloji çalışmaları tamamlanırken, “Doğu”, “Kuzey” ve “Güney” drenaj kanallarının inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Akkuyu NGS’de gelinen aşama:

İHA'nın haberine göre, Akkuyu NGS’nin üç güç ünitesinin inşaat ve montaj işlerinin eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Birinci güç ünitesi

Birinci güç ünitesinde reaktör binası ve makine odasının temel plakaları için beton dökme işlemi tamamlandı.

Kor tutucunun kurulduğu ve iç koruma kabuğunun altı katmanı monte edildi.

Reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri, ana sirkülasyon pompaları tasarlanan konumuna yerleştirildi.

Reaktör soğutma boru hattının kaynak işleri tamamlandı.

Basınçlandırıcının montajı yapıldı.

İç koruma kabı altıncı katman kurulumu tamamlandı.

Türbin bölümünde köprülü vinç kurulduğu kaydedildi.

İkinci güç ünitesi

İkinci güç ünitesinde kor tutucunun monte edildi.

Reaktör binasının ve türbin odası temel plakalarının betonlanması tamamlandı.

İç koruma kabuğunun üç katmanı monte edildi.

Reaktör basınç kabının montajı tamamlandı.

Reaktör kovanının kaplama işleri yapıldı.

Üçüncü ünitesi

Üçüncü ünitesinin inşaat alanında reaktör bölümünün ve türbin binasının temel plakalarına güçlendirme yapıldı.

Türbin binasının ve reaktör bölümünün temeline beton döküldü.

Kor tutucunun montajı tamamlandı. İkinci aşama iç kaplama işleri yapıldı.

Dördüncü güç ünitesi