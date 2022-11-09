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    Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu bitmiyor

    Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gümrük Kapısı’nda tır kuyruğu devam ediyor.
    • 09.11.2022 - 09:51
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    Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu bitmiyor

    Rusya, Ukrayna’ya savaş açtı, bu durum Türkiye’nin artan ihracatını olumsuz etkiledi.

    Karadeniz'de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle tırlar güzergah değiştirince, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

    6 kilometreyi buldu

    İHA’nın haberine göre bölgedeki tır kuyruğu, 6 kilometreyi buldu.

    Sürücülerin, Kafkas ülkelerine açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’ndan geçmek için ortalama 3 ile 5 gün arasında beklediği öğrenildi.

    Aktaş Gümrük Kapısı nda tır kuyruğu bitmiyor #1

    Aktaş Gümrük Kapısı nda tır kuyruğu bitmiyor #2

    Aktaş Gümrük Kapısı nda tır kuyruğu bitmiyor #3


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