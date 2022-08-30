Alanya’da avokadonun Clifton türü hasadı sürüyor

Türkiye'nin güneyi iklimi ile tropikal meyvelerin yetişmesi için olanak sağlıyor. Alanya'da Türkiye'de üretilen avokadonun yüzde 80'i üretiliyor.

Türkiye’nin yüzde 70 avokado üretiminin yapıldığı Alanya’da Clifton türünün hasadı sürüyor.

1990’lı yıllar başında Alanya ticari olarak üretilmeye başlanan avokadonun ekili olduğu alanlar alınan verimden ötürü her yıl artıyor.

1 Ağustos’ta başlayıp 1,5 ay kadar hasadı sürecek avokadoların ihracatına eylül ayında başlanacak.

Avokadonun adet fiyatı 10 lira



Toplam 40 bin hektarda üretilen avokadonun adet fiyatı ise yaklaşık 10 liradan raflarda yer alıyor.

"Geçen yıl 13 ülkeye ihracat yaptık"

Her ay farklı cinste avokadonun hasadını yaptıklarını dile getiren Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, “Ülkemizin yüzde 70 avokado ihtiyacını Alanya karşılamaktadır. Her ay farklı bir cins avokadonun hasadını yapmaktayız. Ağustos ayında Clifton cinsinin hasadı yapılıyor. Eylül ayı itibariyle ihracata gönderdiğimiz Zutano cinsi ürünümüzdür. Geçen yıl yaklaşık 13 ülkeye ihracat yapmıştık. Bu ihracat dönemimiz başladı. Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve İran ihracatı en çok yaptığımız ülkelerdir.” dedi.

"Ülkemizde 60 milyon adet üretim var"

Avokadonun üretim sahasının her geçen yıl arttığını belirten Sevilgen, “Avokado dikildikten 2-3 yıl sonra ürün veriyor. Şu anda avokadonun adet fiyatı 8 ile 10 lira arasında değişiyor. Yaklaşık olarak ülkemizde 60 milyon adet üretim var. Bunun 40 milyon adedi Alanya’da gerçekleşmektedir.” ifadelerini kullandı.













