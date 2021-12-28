Alanya'da tropikal meyve bahçeleri turizmin hizmetinde

Turizmde alternatifler artarken, tropikal meyve bahçeleri turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Tropikal meyve bahçelerinin bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesi de bu konuda öncülük yapıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çiftçiler için kazanç kapısı olan tropikal meyve bahçeleri, 39 çeşit tropikal ve subtropikal meyve üreten bahçeleri ile turistler için de ziyaret edilecek yerler arasında yer alıyor.

YEMEK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ POTANSİYEL

İlçede, 2 bine yakın üreticinin yaklaşık 24 bin 553 dekarda hem agro (tarım turizmi) hem de gastro turizm (yemek turizmi) için önemli bir potansiyeli içinde barındırıyor.

MEYVE BAHÇELERİ ALANYA'NIN TANITIMINA GİRDİ

Bu anlamda Alanya'nın yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarına, tarih, kültür, deniz, kum, güneşin yanı sıra tropikal bahçelerin de eklenmesi isteniyor.

Üreticiler ile turizmciler, cazibe çeşitliliğinin artırılmasıyla ilçenin yıl boyunca turizm hedefine daha da yaklaşacağına inanıyor.

Üreticiler ve turizmciler, muz, avokado, ejder meyvesi, mango, papaya, passiflora gibi tropikal meyve bahçelerinin projelerle alternatif turizm için yeni bir gelir kapısı olacağını düşünüyor.

"TARIM TURİZMİNİ DE PORTFÖYÜMÜZE ALDIK"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de İspanya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok turizm ülkesinin agro turizmine önem verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Alanya ile bu alanda avantajlı olduğunu belirten Sili, "Avrupa'da yetişmeyen tropikal meyvelerin elverişli iklimi nedeniyle Alanya'da yetiştiriliyor olması, değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Spor, sağlık, deniz, kum, güneş olgusunun yanı sıra tarım turizmini de portföyümüze aldık. Agro ve gastro turizmi ile farklı talepleri de karşılayarak sezonu genişletmek mümkün olacak." şeklinde konuştu.

"YENİ TROPİKAL BAHÇELERİNİN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise Akdeniz kıyı şeridindeki Alanya'nın, mikro klima özelliğiyle yoğun şekilde tropikal meyve yetiştirilen bir ilçe olduğunu kaydetti.

Burada muz ve avokadoyu öne aldıklarını dile getiren Göktepe, sonrasında mango, ejder meyvesi, passiflaro ve papaya yetiştiriciliğinin de başladığını dile getirdi.

Agro turizmde sadece tropikal ürünlerin akla gelmemesi gerektiğini ifade eden Göktepe, "Lavanta, safran, zencefil bahçelerinin kurulması da çok ciddi katkı sağlayacaktır. İlçemiz zaten yazın çok ciddi turist ağırlıyor. Gelen turistler burada Avrupa'da görme şansı bulamadıkları ürünleri görebiliyor. Bu da ilçemiz için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Biz oda olarak zaten bir yıldır yerel yönetimlerle yeni tropikal ürün bahçeleri açılması için çalışıyoruz." dedi.