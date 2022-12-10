Alanya’daki tesisler yılbaşına dolu girecek

Türkiye'de artık turizm mevsim tanımıyor. Yaz-kış tesisler dolmaya başladı.

Güney sahillerinin turizm incisi Antalya’nın Alanya ilçesinde kış sezonunda açık tesis oranının yüzde 5 arttığını belirtildi. O tesisler de yılbaşı programları çerçevesinde yüzde 80-90 oranında doldu.

Kışın açık otel sayısı arttı

Alanya ilçesinde kış sezonu için açık otel sayısı yaz sezonuna göre yüzde 10 iken yüzde 15’e çıktı.

Alanya'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

Kış sezonunda rezervasyonların geçen yılların üzerinde olduğunu belirten Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yılbaşı programları içinde yoğun talep olduğunu belirtti.

“Yüzde 70 olan doluluk oranı yüzde 80-85’e çıkmış durumda”

Tesislerdeki kış sezonu doluluk oranının ise geçen yıla oranla yüzde 15-20 oranında arttığını belirten Başkan Sili, normal şartlarda yüzde 70 olan doluluk oranlarının yüzde 80-85’lere çıktığını söyledi.

"Avrupalı turistler gelmeye devam ediyor"

İHA'nın haberine göre Avrupa'dan gelecek olan misafirlerin gelmeye devam ettiğini ifade eden Sili, “Kış mevsimini Alanya’da geçirmek isteyenler ile birlikte yeni talepler de var. Yakın destinasyonlardan belirli oranlarda talep söz konusu. 1 gecelik, 2 gecelik, 3 gecelik talepler var.





İç pazardan da talep var

İnsanlar genel olarak kendi evlerinde şehirlerinde geçirmeyi tercih ediyorlar ama daha önce olduğu düzeylerde iç pazardan da talep söz konusu.” dedi.