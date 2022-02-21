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    Albaraka Türk’ten, avantajlı oranlar ile Araç, Konut ve İhtiyaç Finansmanı

    Albaraka Türk uygun oranlar ile araç, konut ve ihtiyaç finansman kampanyalarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 12:20
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    Albaraka Türk’ten, avantajlı oranlar ile Araç, Konut ve İhtiyaç Finansmanı

    Kampanya ile birlikte araç finansmanında %1,79, konut finansmanında %1,69 ve ihtiyaç finansmanında %1,90’dan başlayan kâr oranları ile finansman imkânı sunuluyor.

    Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, yeni finansman kampanyalarını bireysel müşterilerinin kullanımına sundu. Araç, konut ve ihtiyaç finansmanı özelinde düzenlenen kampanyalar ile müşterilere avantajlı oranlarla finansman imkânı sunulacak.

    Yeni duyurulan araç finansmanı kampanyası ile müşterilere hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlara 48 aya varan vadeler ile finansman sağlanabilecek. %1,79’dan başlayan imkânı oranıyla sunulan araç finansmanı kampanyasında müşteriler ayrıca avantajlı kasko tekliflerinden yararlanabilecek ve Otorapor Gold ve Silver Ekspertiz paketini %25 indirim ile yaptırabilecek.

    Albaraka Türk’ten, avantajlı oranlar ile Araç, Konut ve İhtiyaç Finansmanı #1

    Araç finansmanıyla birlikte konut finansmanını da duyuran Albaraka Türk, bireysel müşterilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. %1,69’dan başlayan kâr oranları ile sunulan finansman kampanyasında dilediğiniz eve 120 ay vade ile rahat rahat geri ödemelerinizi yaparak sahip olabilirsiniz.

    Araç ve konut finansmanı kampanyalarıyla birlikte ihtiyaç finansmanı kampanyasını da duyuran Albaraka Türk %1,90’dan başlayan kâr oranları ile bireysel müşterilere finansman sağlayacak. Bu kampanyada müşteriler, 3 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vade imkânlarından yararlanabilecek.

    Araç, konut ve ihtiyaç finansmanı kampanyalarına www.albaraka.com.tr web sitesi ve şubelerden hızlıca başvuru yapılabilecek.

    Albaraka Türk’ten, avantajlı oranlar ile Araç, Konut ve İhtiyaç Finansmanı #2


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