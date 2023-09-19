Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamaya 64,1 milyon lira ceza Reklam Kurulu aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamaya 2023'ün ilk 9 ayında toplam 64 milyon 141 bin 381 TL ceza kesti.

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Ticarette yaşanan haksız ve tüketiciyi aldatan uygulamalar denetlenerek cezalar kesilmeye devam ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, bir mesaj paylaşarak, Reklam Kurulu tarafından tüketicilerimin mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla “Tüketici değerlendirmeleri hakkında kılavuz” hazırlandığını ilan etti.

Paylaşımda Reklam Kurulu'nun 12 Eylül'de gerçekleştirilen eylül ayı toplantısında 138 dosya hakkında görüş verildiğinin bilgisi paylaşıldı.

9 ayda toplam 64 milyon 141 bin 381 TL idari para cezası verildi

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 9 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.346 dosya hakkında durdurma ve toplam 64 milyon 141 bin 381 TL idari para cezası ve 38 dosya için de erişimin engellenmesine karar verdi.