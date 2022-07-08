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    Aldatıcı reklamlara 155 bin 712 lira idari para cezası kesildi

    Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı emlak ilanlarının peşine düştü ve tüketiciyi aldatan reklamlara taplam 155 bin 712 lira idari para cezası kesti.
    • 08.07.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 16:11
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    Aldatıcı reklamlara 155 bin 712 lira idari para cezası kesildi

    Vatandaşı yanıltan reklamlar, sadece o kişileri mağdur etkiyor, oluşturduğu algı nedeni ile bir piyasanın da oluşmasını sağlıyor.

    Emlak fiyatlarının yukarıya çekilmesi de bu algının bir parçası.

    Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Reklam Kuruluna tüketiciler tarafından bu yönde çok sayıda başvuru geldi.

    Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı fiyat, ifade ve fotoğraflar içeren ancak gerçek çıkmayan emlak ilanları için harekete geçti. İlk aşamada taşınmaz ticareti gerçekleştiren bir işletmeye 155 bin 712 lira idari para cezası kesildi.

    Satılık ve kiralık görülen daireler aslında yoklar

    Tüketicilere ilandaki uygun fiyatlı dairelerin halen satılık veya kiralık olduğu bilgisi verilmesine rağmen söz konusu daireleri görmek için taşınmaz ticareti yapan işletmelere gidenlere dairenin satıldığı/kiralandığı, sahibinin satmaktan/kiralamaktan vazgeçtiği, ilandaki bilgilerin yanlış girildiği gibi gerekçelerle başka dairelerin satılmaya veya kiralanmaya çalışıldığı şikayetleri yer aldı.

    Görseller başka dairelere ait

    Ayrıca, ilandaki dairelerin halen satılık veya kiralık olduğu bilgisi verilmesine rağmen söz konusu daireleri görmek isteyen tüketicilere evlerin ve evlere ait fotoğrafların gösterilmediği, ilan ve tanıtımlarda yer alan görsellerin başka dairelere yönelik olduğu hususlarını içeren başvurular da ulaştı.

    Kurulun idari para cezası yetkisi var

    Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma ve ayrıca inceleme sonucuna göre idari yaptırım uygulama yetkisine sahip Kurul, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren bu işletmelere yönelik olarak inceleme gerçekleştiriyor.

    10 kat para cezası

    Özellikle internet aracılığıyla yayınlanan her bir tanıtım hakkında 155 bin 712 lira idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca, idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde para cezası 10 katına kadar uygulanabiliyor.

    Aldatıcı reklamlara 155 bin 712 lira idari para cezası kesildi #1

    155 bin 712 lira idari para cezası kesildi

    Bu çerçevede, Reklam Kurulu'nun son toplantısında taşınmaz ticareti gerçekleştiren bir işletmeye 155 bin 712 lira idari para cezası uygulandı. Bu yıl görüşülen 7 dosyadan 6'sına durdurma cezası kesilirken 1 dosya için de idari para cezası ve durdurma cezası verilmiş oldu.

    İncelemeler sürüyor

    Tüketicilere emlak satışı ve kiralanmasına yönelik reklamlar Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilirken aldatıcı nitelikte bulunan tanıtımlara yönelik incelemeler sürdürülüyor.


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