Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara dikkat! Yılbaşı alışverişinde mağduriyetten korunmanın yolları Alışveriş hareketliliği arttığı zamanlar internet dolandırıcılığı da artıyor. Bu aşamada uzmanlar, dolandırıcıların tuzaklarından korunmak için neler yapılabileceğine dair bilgi paylaştı.

AA

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON), vatandaşları yılbaşı alışverişinde mağduriyet yaşamamak, dolandırıcıların hedefi olmamak için bazı noktalara dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

TÜKON Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı değerlendirmede, tüketicilerin yılbaşı harcamaları yaparken özellikle aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Son dönemde sosyal medya hesaplarında paylaşılan linklerle yayınlanan sahte görsellerdeki bilgilerin, ucuz ve kaliteli söylemleri nedeniyle tüketicilerin dolandırılmalarına neden olduğunu belirten Koçal, bu mecralardaki sahte kampanya ve indirimlerden uzak durulmasını tavsiye etti.

"Telefonlara gönderilen linklerin amacı kredi kart bilgelerini ele geçirmek"

İndirim kampanyası adı altında telefonlara yollanan bazı linklerle tüketicilerin dolandırılabildiklerine dikkati çeken Koçal, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle bu tür mecralardan yapılan alışverişlerde tüketicilerin iki defa düşünmelerinde fayda var. Çünkü çoğu zaman bu hesapların temel amacı vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmek oluyor.

"Online alışverişte 'www' ile başlayan siteler tercih edilmeli"

Dolandırıcıların hedefi olmamak için güvenilir alışveriş platformlarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Koçal, sosyal medya üzerinden ürün pazarlayan çoğu kişinin vergi kaydı bulunan tacir olmadığını savunarak şöyle konuştu:

Tüketicilerin alışveriş sonrası hakkını arayabilmesi için karşı tarafın tacir-esnaf yani ulaşılabilir olması gerekir. Tüketici dolandırılmak istemiyorsa online alışverişte 'www' ile başlayan siteleri tercih etmeli, alacağı ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili gerekli araştırmayı yapması gerekmektedir.

Ürününün ödemesini aldıktan sonra "stokta kalmadı" deyip, ödemeyi geri gönderme geciktiğinde...

Sipariş verilen ürünün ödemesinin yapıldıktan sonra stokta kalmadığı gerekçesiyle ücret iadesinin çok geç yapılmasının da tüketicilerin mağduriyet yaşadığı bir diğer konu olduğunu vurgulayan Koçal, bu yöntemle satıcıların ürün için ödenen bedeli sıfır faiz ile 4-5 ay kullanabildiğini söyledi.

En çok mağduriyet online alışverişlerde

Koçal, geçen sene yılbaşında tüketicilerin en çok mağduriyeti online alışverişlerde yaşadığını aktararak, tüketicilerin yaşadığı mağduriyetleri şöyle listeledi:

Sosyal medya sayfalarından oluşturulan linklerden verilen siparişin hiç gelmemesi.

Sosyal medya sayfalarından oluşturulan linklere verilen siparişlerden gelen ürünün sipariş verilenle alakasının olmaması.

Kargolarda yaşanan gecikmeler.

Ürünün nakliyesinin doğru yapılmaması nedeni ile ürünün zarar görmesi.

"Tüketiciler şikayetlerini e-Devlet üzerinden yapmalı"

Tüketicilerin, söz konusu mağduriyetleri yaşamaları durumunda ikamet ettikleri il veya ilçenin tüketici hakem heyetlerine başvurabileceklerini hatırlatan Koçal, başvuruların e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)