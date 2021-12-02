Alış-satışa dikkat! Güncel altın fiyatları 2 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Alış-satışa dikkat! Güncel altın fiyatları 2 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar "bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusuna anbean yanıt arıyor. İşte 2 Aralık Perşembe 2021 güncel altın fiyatları...

Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

Piyasalarda hareketlilik sürerken, yatırımcıların endişesi de artıyor. Döviz ve koronavirüs varyantı faktörlerinin etkili olduğu altın fiyatları, inişli ve çıkışlı.

Bugün gram altın fiyatı 765 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1241 lira civarına inerek düne göre düşüş yaşadı.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

2 Aralık Perşembe 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

2 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 765,16

SATIŞ: 765,30

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.219,00

SATIŞ: 1.241,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.878,00

SATIŞ: 4.965,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.441,00

SATIŞ: 2.491,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 4.910,47

SATIŞ: 4.977,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 692,18

SATIŞ: 698,42

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.770,29

SATIŞ: 1.770,57