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    Alışveriş alışkanlıkları kökten değişti

    TÜBİSAD, bir rapora dayanarak Türkiye'de alışveriş alışkanlıklarının kökten değiştiğini belirtti.
    • 16.12.2022 - 09:07
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    Alışveriş alışkanlıkları kökten değişti

    Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Bilgi Sistemi'nden (ETBİS) çıkardığı verilere göre, Türkiye'de yeni bir alışveriş trendi yaşanıyor.

    Dijitalleşme ile birlikte artan e-ticarete çabuk uyum sağlayan vatandaşlar alışkanlıkları kökten değişirken, e-ticaret hacmi geçen yıla oranla yüzde 116 artarak 348 milyar TL oldu.

    E-ticaret hacmi büyüyor

    Yılın ilk yarışına ait verilere göre, salgın ile hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren e-ticaret hacmi, ilk yarıda da büyümeye devam etti.

    Yapılan e-ticaret harcamalarının yüzde 38'lik kısmı sipariş adetlerindeki artıştan, yüzde 57'lik kısmı sepet tutarındaki artıştan geliyor.

    Sipariş adetleri 2 milyar 294 milyona ulaşırken, e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı yüzde 17,6'dan yüzde 18,5'e yükseldi.

    Hava yolları, konaklama, seyahat harcamaları arttı

    Raporda yer alan verilere göre, salgından olumsuz etkilenen hava yolları, konaklama, seyahat gibi sektörlerin e-ticaret hacimleri bu yıl sırasıyla yüzde 408, yüzde 344, yüzde 236 artarak bir önceki yıla göre ciddi büyüme kaydetti.

    e-ticaret

    "Pazar yerlerinde e-ticaret faaliyetinde bulunan 488 bin 706 işletme var"

    TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve E-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu büyüme ile pazar dinamiklerinin çok hızlı değiştiği görülüyor. 2022 yılı itibarıyla ülkemizde ETBİS'e kayıtlı olup pazar yerlerinde e-ticaret faaliyetinde bulunan 488 bin 706 adet işletme bulunuyor. Bunun yanında e-ticaret sayesinde tüketiciler, daha fazla ürüne ulaşarak ve ürün seçeneklerini karşılaştırarak satın almaya karar verebiliyor. Dolayısıyla e-ticaret platformları, işletmeler ve tüketiciler için sağlıklı sektör dinamikleri oluşturulması en önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor."


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