Alışveriş merkezleri yeni açıklanan destekten memnun

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, KDV indiriminin süresinin uzatılması ve esnafa kira desteği sunulmasını memnuniyet verici bulduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için duyurduğu müjdelere ilişkin bir değerlendirme de Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş’tan geldi.

“MEMNUNİYET VERİCİ”

Altaş, konu ile ilgili olarak "İş yeri kiralamalarında uygulanan KDV indiriminin süresinin uzatılması, yeme-içme, konaklama, yolcu taşımacılığı gibi birçok sektördeki KDV indirimlerinin devam etmesi, esnafa kira desteği sunulması gibi birçok desteği içeren önlemler memnuniyet verici." dedi.

Altaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için duyurduğu müjdelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altaş, iş yeri kiralamalarında uygulanan KDV indiriminin süresinin uzatılması, yeme-içme, konaklama, yolcu taşımacılığı gibi birçok sektördeki KDV indirimlerinin devam etmesi, esnafa kira desteği sunulması gibi birçok desteği içeren önlemlerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

“PERAKENDECİMİZE İMKANLARIMIZ ÖLÇÜSÜNDE DESTEK SUNUYORUZ”

Pandeminin birçok sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Altaş, "Devletimizin uyguladığı ekonomik destekler bu olumsuz etkilerin bir nebze de olsa azaltılması açısından önemlidir. Bizler de alışveriş merkezleri olarak salgının ilk günlerinden itibaren olduğu gibi perakendecimize imkanlarımız ölçüsünde destek sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

“SEKTÖRLERE GÖRE HER KİRACI ÖZELİNDE YÜZDE 70’LERE VARAN İNDİRİMLER SUNULDU”

Altaş, örneğin yayınlanan genelgelerle faaliyetleri durdurulan sinema, çocuk eğlence merkezi ve benzeri işletmelerden kira almayan AVM yatırımcısının, sektörlere göre her kiracı özelinde yüzde 70’lere varan indirimler sunduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ŞİMDİYE KADAR 5 MİLYAR LİRAYI AŞKIN KİRA DESTEĞİ VERİLDİ”

"Bu destekler kapsamında paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar lirayı aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir. Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermeye devam etmesini de tavsiye ediyoruz."