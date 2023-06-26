Alışveriş trendleri yazın etkisinde Yapılan araştırmalar gösteriyor ki alışveriş yaz ayının etkisi altına girdi. Artık yazlık kıyafetler, bahçe ve kamp mobilyaları daha çok satın alınıyor.

DHA

Plaj giyimi, güneş kremleri ve bahçe mobilyaları alışverişin yıldızı oldu.

Tatil öncesi ihtiyaç hissedilebilecek eşyalar daha çok satın alınıyor.

Tatil sezonuna yönelik alışveriş trendlerine göre güneş bakım ürünlerinde, yazlık mayo bikini alışverişinde, çocuk kitaplarının yanı sıra bahçe balkon ürünlerinde gözlemlenen artışlar, tatil öncesi alışveriş sezonunun hareketlendiğini gösterdi.

Plaj giyiminde rekor kırıldı

İnternetten satış yapan platformlar plaj giyim ürünlerine olan talebin mayıs ayına göre rekor ilgi görerek yüzde 500 seviyesinde arttığını belirtiyor.

Güneş koruyucuların olan talep yüzde 30 yükseldi

Yaz mevsiminin gelmesiyle güneş bakım ürünlerine olan talep arttı. Ciltlerini güneşin zararlı etkilerinden korumak isteyenler güneş kremleri, losyonlar ve spreyler gibi çeşitli ürünlere yöneldi. Tatil öncesi alışveriş sezonunda güneş bakım ürünlerine talep, geçtiğimiz aya göre yüzde 30 artış gösterdi.

Çocukların terciği boyama kitapları

Çocuklar, tatilde hem eğlenip hem öğreneceği, okul öncesi eğitici ve öğretici kitaplar, dikkat zekâ geliştirme kitapları, bilim ve teknik ve boyama kitaplarına da ilgi gösterdi.

Bahçe balkon mobilyalarına talep yarı yarıya yükseldi

Bahçe ve balkon ürünlerinde tape arttı. Bahçe mobilyaları, bahçe aksesuarları, barbekü setleri ve şezlong gibi ürünlere yoğun ilgi gösterildi. Bahçe ve balkon ürünlerine talep, geçtiğimiz ayın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı.