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    Alışverişte dikkat edilmesi gerekenler

    Alışveriş yaparken, daha bilinçli olmak elimizde. Bunun için uzmanların önerilerine kulak vermek yeterli.
    • Özel Haber
    • 10.08.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:35
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    Alışverişte dikkat edilmesi gerekenler

    İhtiyaçlarımız var ve alışveriş yapmamız gerekiyor. Ancak bu alımlarda göstereceğimiz dikkat bizi kazançlı kılacak.

    Alım yaparken seçici ve dikkatli olmak hem bütçemiz için hem de genel ekonomi açısından çok faydalı.

    Bilinçli tüketiciler pazara yön verecek

    Bilinçli tüketicilerin artması piyasanın kendisine çeki-düzen vermesini de sağlayacak.

    Alışverişte dikkat edilmesi gerekenler

    Peki ne mi yapmalıyız. İşte uzmanların önerileri:

    Bilinçli tüketiciler olarak, alışveriş yaparken kandırılmamak, hatalı alım yapmamak ve en uygun ürünü satın almak için dikkatimizi açık tutmalıyız. Almak istediğiniz ürün ya da hizmeti diğerleri ile karşılaştırmayı da unutmamalıyız.

    Alışverişte dikkat edilmesi gerekenler #1


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