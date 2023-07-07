Alkollü içkilere ÖTV zammı Alkollü içki ve sigaraya yapılan yüzde 14,82'lik Özel Tüketim Vergisi zammı, yansımaya başladı. ÖTV'deki artıştan sonra tüm alkollü içkilerde yüzde 15 ile 25 aralığında artış yaşanırken, bu fiyatlara 10 Temmuz'dan sonra KDV zammı de eklenecek…

ensonhaber.com Alkollü içki ve sigaraya yüzde 14,82 oranında ÖTV zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi zam oranı, fiyatlara yansımaya başladı. Böylelikle alkollü içkilere yüzde 15 ile 25 aralığında artış yapıldı. 70'lik rakı 500 TL oldu Alkole, 10 Temmuz itibarıyla KDV zammı de gelecek… Son oranlarla birlikte 70’lik rakı 500 TL’ye, 100’lük rakı ise 690 TL’ye yükseldi. Rakıdaki verginin 342,58 TL olduğu belirtilirken, 342,58 TL’nin 266,47 TL’sini ÖTV, 76,11 TL’sini de KDV oluşturuyor. Yeni zamlarla şarabın üzerindeki ÖTV ise 26,5 liradan 30,44 liraya çıktı. Tütün ürünleri de zamlandı Öte yandan tütün ürünleri de ÖTV zammından nasibini aldı. Yeni zamlarla bir paket sigaranın üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarı 20,33 liradan 23,33 liraya çıktı. Ancak sigaranın satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında nispi ÖTV alındığı için bu vergi asgari maktu verginin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle düşük fiyatlı sigaralar dışında ÖTV artışı kaynaklı yeni bir zam baskısı oluşmuyor.