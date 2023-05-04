ALKÜ'ye GES kampüs kuruluyor! Enerjiden 47 milyon lira tasarruf sağlanacak Yenilenebilir enerji alanları giderek artıyor. Türkiye bu yatırımlarla Avrupa'da lider konumuna yükseldi. Bu girişimlerden biri olarak Alanya'daki bir üniversite güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirdi.

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Türkiye’deki üniversiteler içinde yerleşkesinin bütün elektrik ihtiyacını karşılayacak olan güneş enerji santrali (GES) projesi için imzaları attı.

Böylelikle Türkiye’de ilk kez bir üniversite, yerleşkesinin tamamına güneş enerji santrali kuruyor.

Üniversitenin çatı ve otopark üstlerine kurulacak ve 90 bin metrekare alanı kapsayacak GES projesi sayesinde ALKÜ, yerleşkelerinin bütün elektrik ihtiyacı karşılanacak.

47 milyon lira enerjiden tasarruf

Proje tamamlandığında ALKÜ, 47 milyon lira enerjiden tasarruf sağlayacak.

"Antalya ve Alanya GES enerjisi üretme noktasında Türkiye’nin başkenti olabilecek potansiyele sahip"

ALKÜ, Kestel Yerleşkesi'ne yapılması planlanan Kamu Binalarında Enerji Performansına Dayalı Proje çerçevesinde GES Kurulması İşi sözleşme imzalama töreni düzenledi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, imza töreninde konuşarak şu bilgileri verdi:

'Türkiye Yüzyılı' temasıyla Cumhuriyet'imizin kuruluşunun yüzüncü yılında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek bizler için ve ülkemiz açısından son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı'na yakışır çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere örnek teşkil edecek önemli bir projeyi hayata geçirmek için bir araya geldik. Özellikle Antalya ve Alanya GES enerjisi üretme noktasında Türkiye’nin başkenti olabilecek potansiyeli bulunuyor.

"2 milyon 100 bin kilowatt elektrik üretilecek"

Endüstriyel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tarhan, kurulacak GES projesiyle yıllık 2 milyon 100 bin kilowatt elektrik üreteceğini söyleyerek, “Üretilen bu elektriğin üniversitemize büyük katkısı olacak” ifadelerini kullandı.