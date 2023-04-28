Alman Deutsche Bank, İngiliz Numis'i 512 milyon dolara satın alıyor Almanya'nın dev bankası dün ilk çeyrek kârını rekor olarak açıkladıktan sonra bugün de bir aracılık şirketini satın alacağını duyurdu.

AA

Deutsche Bank, bir açıklama yaparak, merkezi İngiltere'de bulunan kurumsal aracılık ve danışmanlık şirketi Numis'i 410 milyon sterline (512 milyon dolar) satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, İngiltere ve İrlanda'daki kurumsal finansman faaliyetlerini Numis ile birleştirecek.

Devir işlemlerinin bu yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Hissedarlara 410 milyon sterlin ödenecek

Anlaşma kapsamında Numis'in hissedarlarına hisse başına 350 peni, toplamda 410 milyon sterlin (512 milyon dolar) ödeme yapılacak.

Banka İngiltere'de büyümek istiyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Kurumsal Banka ve Yatırım Bankası Başkanı Fabrizio Campelli, söz konusu satın almanın küresel stratejileriyle uyumlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İngiltere'deki işlerimizi nasıl büyüteceğimizi değerlendiriyoruz ve Numis, bu büyüme planlarımız için stratejik şekilde uyumlu. Bu birleşmenin, ortak müşteri tabanımızdan yararlanarak daha fazla gelir elde etmemizi ve İngiltere'deki şirketlerle ilişkilerimizi derinleştirmemizi sağlayacağını öngörüyoruz.

Numis

İngiliz kurumu Numis, FTSE 350 endeksinin yüzde 20'sini temsil eden 64 müşteri de dahil olmak üzere 166 müşteriye stratejik danışmanlık ve kurumsal aracılık hizmeti sağlıyor.