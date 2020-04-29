Alman ekonomisi savaş sonrası en büyük resesyonu bekliyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaieri, ülke ekonomisinde yüzde 6,3 daralma beklediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ekonomileri zor günler geçiriyor.

Salgının olumsuz yansımaları, Alman ekonomisini de etkiliyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, koronavirüs salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtti.

Alman ekonomisinin yoğun iç ve dış şoklarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Altmaier, "Federal cumhuriyet tarihindeki en kötü resesyonu yaşayacağız." dedi.

YÜZDE 6,3 DARALMA BEKLENTİSİ

İhracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle Alman hükümetinin GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını beklediğini ifade eden Altmaier, gelecek yıl ekonominin toparlanarak yüzde 5,2 büyüyeceğine işaret etti.

"EN DERİN RESESYON YAŞANACAK" BEKLENTİSİ

Koronavirüs salgınının; Almanya'yı hem ekonomik hem de politik büyük zorluklarla uğraşmak zorunda bıraktığını ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Alman ekonomisini en derin resesyona sürükleyeceğini belirten Altmaier, federal cumhuriyet tarihindeki en kötü resesyonu yaşayacaklarını söyledi.

"KISITLAMALARI ORANTILI ŞEKİLDE KALDIRIRSAK..."

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemleri hafifletmek için acele edilmemesi konusunda uyarıda bulunan Altmaier, "Ekonomik ve sosyal kısıtlamaları adım adım ve orantılı bir şekilde kaldırırsak yılın ikinci yarısına yavaş toparlanma ile başlayabiliriz." dedi.

2009'DAN BERİ İLK KEZ RESESYON GÖRÜLECEK

Hükümet, ocak ayında, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekliyordu.

Alman ekonomisi 2008 finansal kriz döneminde yüzde 5,7 küçülmüştü. Böylece 10 yıllık "iyi" bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon görülecek.

Bu arada, Alman hükümeti, işsiz sayının bu yıl 2,27 milyondan 2,62 milyona yükselmesini, ihracatın yüzde 11,6 düşmesini bekliyor.

(Peter Altmaier)