Dolar
7.9158
-0.0416%
Euro
9.309
0.0333%
Altın
1903.56
0.6567%
Borsa
1189.29
1.242%
G. Altın
485.155
0.7494%
Bitcoin
89782.29
-1.1288%
EXEN Coin
12.07
0.59%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Alman ekonomisine koronavirüs darbesi: 6 bin şirket iflas bekliyor

    Almanya Merkez Bankası, tahminlere göre 2021 ilk çeyreğinde yaşanacak iflas dalgasına karşı uyardı ve 6 bin şirketin iflas etmesinin beklendiğini duyurdu.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 16:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Alman ekonomisine koronavirüs darbesi: 6 bin şirket iflas bekliyor

    Koronavirüs salgınının Almanya ekonomisinde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük çöküşlerden birine neden olduğu ifade edilen haberde, daralmanın şu ana kadar ekonomi üzerindeki etkilerinin çok fazla görünmemesinin başlıca nedeninin, iflas başvurularının bahardan itibaren geçici olarak askıya alınması olduğu belirtildi.

    2021'İN BAŞINDA İFLASLAR KESKİN BİR ŞEKİLDE ARTACAK UYARISI YAPILDI

    Almanya Merkez Bankası’nın (Bundesbank) görünen tablonun yakında değişeceğini beklediği aktarıldı.

    Bundesbank tahminlerine göre, 2021'in başında şirket iflaslarının sayısı keskin bir şekilde artacak ve bu iflaslara bankalar da eklenecek. Öte yandan Bundesbank, bankalara, gelen kredi taleplerinde şirketlere sermaye sağlamaya devam etme çağırısında bulundu.

    Alman ekonomisine koronavirüs darbesi: 6 bin şirket iflas bekliyor #1

    “İFLASLARIN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”

    Bundesbank Başkan Yardımcısı Claudia Buch, merkez bankasının mali istikrar raporunun sunumunda, "Simülasyonlarımız, iflasların ve değer ayarlamalarının gelecekte artacağını öngörüyor" dedi. Bundesbank’ın, 2021'in ilk çeyreği için temel senaryoda 6 bin iflas beklediği aktarıldı. Ancak Buch’un, iflaslarda tahminlerin üzerinde bir artışın mümkün olduğuna da inandığı bildirildi. Buch, "Olumsuz bir senaryoda, şu anda beklenenden çok daha fazla şirketin iflas edeceğini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya’daki ekonomik dengeler yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,1’lik bir daralma kaydetmişti. Bu daralma, federal istatistik verilerinin tutulmaya başlandığı 1970 yılından beri en keskin daralma olarak görülüyor.

    Alman ekonomisine koronavirüs darbesi: 6 bin şirket iflas bekliyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir