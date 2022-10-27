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    Alman Enstitü, 'ekonomimiz resesyonda' diyor

    DIW, Almanya'ya ilişkin ekim ayı ekonomik barometresini açıklayarak ülkenin resesyonda olduğunu belirtti.
    • 27.10.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 15:29
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    Alman Enstitü, 'ekonomimiz resesyonda' diyor

    Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), ülkenin ekonomisine dair bilgi verdi.

    Enstitüsü, ekonomik barometrenin, ekimde 5 puan azalarak 74,3 puana gerilediğini belirtti.

    Kurum, Avrupa'da genel anlamda yaşanan enerji krizi, yüksek enflasyon ve küresel ekonomideki olumsuzluklardan dolayı Alman ekonomisinin resesyonda olduğu öngörüsünde bulundu.

    Enerji krizi ve yüksek enflasyon resesyonu getirdi

    Açıklamada, enerji krizi, yüksek enflasyon oranları ve soğumaya başlayan küresel ekonominin Alman ekonomisi için olumsuzluklara neden olduğu belirtilerek, özellikle sanayi için enerji krizinin ana sorun olmaya devam ettiği ve yüksek üretim maliyetlerine katkıda bulunduğu vurgulandı.

    Almanya

    Riskler devam ediyor

    DIW ekonomistlerinden Guido Baldi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi resesyona girdi. Gaz tedarik sıkıntısı olmadığı sürece ekonominin 2008 finansal krizi sırasında veya koronavirüs pandemisinin ilk yılında olduğundan çok daha az küçülmesi muhtemel. Ancak daha sonraki dönem için riskler önemli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Hükümet büyüme beklentisini düşürdü

    AA'nın haberine göre, Alman hükümeti, 12 Ekim'de, 2022 için daha önce yüzde 2,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,4'e çekerken, gelecek yıl için resesyon öngörüsünde bulunmuştu.


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