Alman hükümeti 2022-2023 büyüme tahminini düşürdü

Alman hükümeti, 2022 için daha önce yüzde 2,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini yüzde 1,4’e çekerken 2023 için de resesyonu öngördü.

Almanya'nın ekonomisi, Avrupa kıtasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının etkisinde kaldı.

Nisandan bu yana Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve ülkenin yıllık enflasyon oranının eylülde yüzde 10'a ulaşmasıyla derinleşmesi dikkati çekti.

Özellikle enerji krizinin, artan fiyatların ve arz darboğazlarının etkilerinden dolayı Almanya, büyüme hedeflerini düşürme yoluna gitti. Almanya, gelecek yıl için de resesyon öngördü.

Basın toplantısı düzenlendi

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman hükümetinin ekonomik büyümeye ilişkin sonbahar dönemi tahminlerini açıkladı.

Ekonomi Bakanlığı, Rusya'dan doğalgaz kesintisi ve bunun sonucunda yüksek enerji fiyatlarını büyüme tahminlerindeki keskin revizeye sebep gösterdi.





2022 beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,4'e düşürüldü

Buna göre, bu yıl için nisanda Alman hükümetinin yüzde 2,2 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisi yüzde 1,4'e düşürüldü.

2023'te ekonominin yüzde 0,4 düşmesi beklentisi hakim

Alman hükümeti, enerji krizinin, artan fiyatların ve arz darboğazlarının etkilerinden dolayı 2023'te ise ekonominin yüzde 0,4 küçülmesini bekliyor. Hükümet, nisanda gelecek yıl ekonominin yüzde 2,5 büyümesini bekliyordu.

2024 büyüme beklentisi yüzde 2,3

Alman hükümeti, ekonominin 2024'te yüzde 2,3 ile büyümeye geri dönmesini öngörüyor.

"Ciddi bir enerji krizi yaşıyoruz"

Bakan Habeck, düzenlenen basın toplantısında, “Şu anda giderek ekonomik ve sosyal bir krize dönüşen ciddi bir enerji krizi yaşıyoruz." dedi.

Alman ekonomisinin genişlemesine dair tahmin rakamlarının “iyi” olmadığını ifade eden Habeck, rakamların çok daha kötü olabileceğini ve Alman hükümetinin ekonomiye ilişkin aldığı önlemlerin etkisini gösterdiğini belirtti.

"Putin enerji kaynaklarını keserek, rakiplerinin ekonomik açıdan istikrarsızlaştırmayı hedefliyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i enerji kaynaklarını keserek rakiplerini ekonomik olarak istikrarsızlaştırmayı hedeflemekle suçlayan Habeck, Putin'in bunda başarısız olacağına inandığını dile getirdi.

Savaşın ağır etkisi

Öte yandan Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.

Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'da daha yüksek enerji maliyetlerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor.

Enerji krizi Alman sanayisini olumsuz etkiyor

AA'nın haberine göre, malzeme sıkıntısı ve özellikle enerji krizi şu anda Alman imalat sektörünü en ağır şekilde etkiliyor.

Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya'nın kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i 19 Eylül’de kamulaştırmıştı.