Alman hükümeti ekonomide daralma beklediğini açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği enerji krizi Avrupa'nın ekonomik devi Almanya'yı sarstı.

Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ülkenin büyümesine yönelik beklentileri ortaya koyan bir rapor yayınladı.

Daralma bekleniyor

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 1,4 büyüme, gelecek yıl ise yüzde 0,4 küçülme bekliyor. Bakanlığın raporuna göre, federal hükümet 2022-23 kış yarı yılında ekonomik üretimde düşüş bekliyor.

Almanya'da enerji fiyatları ve enflasyon artmaya devam ederken buna bağlı olarak satın alma gücü kaybı, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) büyümesini de etkiliyor.

Almanya'nın derin sorunları var

Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesini, ışıkların açık ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

"Üçüncü çeyrek beklenenden daha iyi geçti"

Raporda, üçüncü çeyreğin Alman ekonomisi için beklenenden daha iyi geçtiği ve ekonominin büyüdüğü vurgulanarak, “Bununla birlikte, federal hükümet 2022-23 kış yarı yılında ekonomik üretimde bir düşüş bekliyor, bunun bir sonucu olarak 2023 için ortalama GSYH büyüme oranı biraz negatif olabilir.” ifadesine yer verildi.

Talepte gözle görülür bir düşüş yaşandı

AA'nnı haberine göre, sanayi üretiminin üçüncü çeyreğin sonunda yeniden artış gösterdiğine vurgu yapılan raporda, gelecek aylara ilişkin görünümün de talepte gözle görülür bir düşüşle olumsuz olduğuna dikkat çekildi.