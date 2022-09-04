Alman hükümeti enflasyona karşı 65 milyar euroluk yardım paketini devreye soktu

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası yükselen enflasyonla mücadele eden Almanya'da 65 milyar euroluk üçüncü yardım paketini hazır.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile artan enerji krizi, Avrupa'da ülkelerin enflasyonunu tetikledi.

Avrupa'nın dev ekonomisi Almanya, bu fırtınadan etkilenen ülkelerin arasında yer aldı.

Alman hükümeti enflasyonun etkisinden vatandaşlarını korumak için daha önce de paketler gündeme getirdi.

65 milyar euroluk üçüncü yardım paketi yolda

Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası hane halkını ve şirketleri yükselen enflasyonun etkisinden korumak için 65 milyar euroluk üçüncü yardım paketini hazırladı.

Bu paket dehe önce hazırlanan iki paketten daha fazla.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken ve Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Omid Nouripour ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında hükümetin enerji krizine ve fiyat artışlarına karşı alacağı önlemleri açıkladı.

"Alman halkı endişeli"

AA'nın haberine göre, Alman halkının yüksek enerji fiyatlarından, artan yaşam maliyetlerden ve geleceklerinden “endişe” duyduğunun bilincinde olduğunu ifade eden Scholz, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu gerçeğin ifadesi edilmesi lazım.” dedi.

"Rus savaşının sonuçlarını tüm dünya hissedecek"

Almanya Başbakanı Scholz, “Rus savaşının sonuçlarını hepimiz hissediyoruz. Tüm Avrupa ve tüm dünya sonuçları hissedecek.” ifadesini kullandı.

"Rusya gaz sözleşmelerini ihlal ediyor"

Söz konusu savaşın enerji tedarikinde de etkisi olduğuna işaret eden Scholz, “Rusya gaz sözleşmelerini ihlal ediyor ve uzun süredir tedarik sözleşmelerini yerine getirmiyor. Soğuk Savaş döneminde geçerli olan şey artık geçerli değil. Putin'in Rusya’sı artık güvenilir bir enerji tedarikçisi değil. Bu yeni realitenin bir parçasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya enerjide farklı senaryolara yöneldi

Scholz, Alman hükümetinin bu duruma önceden hazırlandığını belirterek, bu dönemi atlatmak için gaz depolarını doldurmaya devam ettiklerini ve kömür santrallerini çalıştırdıklarını ve LNG terminalleri kurmayı hızlandırdıklarını söyledi.

“Kimseyi yalnız bırakmayacağız”

“Kimseyi yalnız bırakmayacağız” sözünü yineleyen Scholz, yapıcı görüşmelerle hükümetteki partilerin alınacak önemler konusunda anlaştığını kaydetti.

"Rusya’nın gaz sevkiyatını azaltması için bir sebep yok"

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya’nın gaz sevkiyatını azaltması için bir sebebin bulunmadığına işaret ederek, Rus gazına yönelik yaptırımların bulunmadığını anlattı.

10 ayda üçüncü yardım paketi

Almanya’nın koalisyon ortakları, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından söz konusu yardım paketine ilişkin hazırlanan 13 sayfalık belgede de, “yüksek enerji fiyatlarının hızla artan yükü nedeniyle hane halkı ve şirketler için zamanında ve orantılı bir rahatlama gerekli" denilerek, paketin toplam değerinin "65 milyar euronun üzerinde" olduğu ifade edildi.

Paketin içeriği

Üçüncü pakette ise artan enerji faturalarının karşılanmasına yardımcı olmak için emeklilere tek seferlik 300 avroluk, öğrenciler ve kursiyerler için de 200 avro bir ödeme bulunuyor.

Söz konusu pakette, ülke çapında haziran-eylül döneminde uygulanan 9 avroluk aylık biletin halefi olacak yeni bir toplu taşıma bileti getirilmesi öngörülüyor.

Pakette, çocuk yardımının birinci ve ikinci çocuk için ayda 18 euro artırılması, temel tüketim için elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve şirketlere yönelik mevcut destek programlarının 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılması planlanıyor.

Alman hükümetinin son yardım paketinin, Rus enerji şirketi Gazprom’un Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamasından iki gün sonra gelmesi de dikkati çekti.

Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan ve Rusya’ya gazda en fazla bağımlı ülke konumundaki Almanya'da hükümet, kıtadaki "gaz krizinin" ortasında ülkenin 3 aşamalı Gaz Acil Durum Planı'nın 2'nci aşaması olan "uyarı" seviyesini 23 Haziran’da etkinleştirmişti.

Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, erken uyarı, uyarı ve acil durum olmak üzere üç seviyeden oluşuyor ve aşamalara göre piyasada alınacak tedbirleri içeriyor.

Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesi etkinleştirilirken, bir sonraki seviyenin etkinleştirilmesi halinde doğal gaz dağıtımında devlet kontrolü öngörülüyor.

Bu arada, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranının Rusya'dan gelen gaz miktarının önemli ölçüde azalmasına rağmen yüzde 85'in üzerine çıktığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sonra yapılan yeni düzenleme, Alman doğal gaz depolama tesislerinin 1 Ekim'e kadar en az yüzde 85 oranında dolu olmasını şart koşuyor.