Alman hükümeti, Lufthansa'daki payını yüzde 15'e düşürüyor

Almanya’da hükümet, Alman hava yolu firması Lufthansa'da sahip olduğu yüzde 20 hissesinin yüzde 5'e varan kısmını satmaya hazırlanıyor.

Alman hükümetinin, Alman hava yolu firması Lufthansa'daki payını hisse satarak yüzde 15'e kadar azaltması kararında, hava yolları şirketlerinin koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmesi etkin oldu.

Almanya’da hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu’ndan (WSF) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan Lufthansa’ya bir kurtarma paketi hazırlayarak hisse alan WSF'nin, bu hisselerin en fazla yüzde 5'ini satacağı belirtildi.

SATIŞ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK

Almanya’da hükümetin, Lufthansa'da sahip olduğu yüzde 20 hissesinin yüzde 5'e varan kısmını gelecek birkaç hafta içinde satmayı planladığı bildirildi.

WSF, KRİZDE EKONOMİYE YARDIM ETMEK İÇİN KURULDU

WSF, koronavirüsün sebep olduğu ekonomik krizde önemli Alman şirketlerine yardımcı olmak için kurulmuştu. Fon, Mayıs 2020’de Lufthansa’nın her biri 2,56 euro nominal değerde yüzde 20’lik hissesini (veya 300 milyon euro karşılığında) devralmıştı. Söz konusu hisselerin Alman borsasındaki güncel değeri 1 milyar euroyu aşıyor.