Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı Uniper'in hisselerine talip

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeni ile Avrupa enerji krizi yaşıyor. Bu aşamada Avrupa'nın dev ekonomisi Almanya, doğalgaz ithalatçısı şirketin çoğunluk hisselerini almaya karar verdi.

Avrupa'da artan enerji krizi doğalgaz ithalatı yapan şirketleri zor durumda bırakınca, devletler devreye girerek dengeyi sağlamaya çalışıyor.

Almanya'nın, en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper şirketinin çoğunluk hissesini alacağı bildirildi.

Uniper'in açıklamasında ise "Sonuç olarak, federal hükümetin Uniper'de önemli bir çoğunluk hissesi elde etmesi öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, nihai anlaşmanın henüz sonuçlanmadığı aktarıldı.

Zor durumdaki Uniper'in Finlandiyalı Fortum'un elindeki hisseleri satın alınacak

Alman hükümetinin, Rus gazının kesilmesi nedeniyle zor durumda olan enerji grubu Uniper'in Finlandiyalı Fortum'un elindeki hisselerini satın almayı öngördüğü belirtildi. Finlandiya kamu şirketi Fortum'un, Uniper'deki hisse payının yüzde 77,9 olduğu belirtildi.





"Krizden çıkmak için devlete ihtiyaç var"

AA'nın haberine göre, bilgi Alman medyasında yer aldı. ​​​Uniper grubu çalışma konseyi başkanı Harald Seegatz, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Şu anda gaz krizinden kurtulmak ve uzun vadede enerji dönüşümünde ustalaşmak için ana hissedar olarak devlete ihtiyacımız var." dedi.