Alman Merkez Bankası enflasyonla mücadele ediyor Bundesbank Başkanı Nagel, faizi artırmaya devam edeceklerini bildiren bir açıklama yaparak, enflasyonla mücadelenin bitmediğini belirtti.

Avrupa'da halkın alışkın olmadığı hızda bir enflasyon artışı sürüyor. Grevlerin temelinde de vatandaşların alım gücünün düşmesi yatıyor.

Buna karşın da merkez bankaları, üretimi ikinci plana atan ancak enflasyonu düşürmeye odaklanan politikalar yürütüyor.

Bugün İngiltere'de açıklanan şubat enflasyonu beklentilerin üzerine çıktı.

Almanya, Avrupa'nın faiz artışı kararına destek verdi

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, fiyat baskısını azaltmak için Euro Bölgesi'nde daha fazla faiz artışı yapılması gerektiğini savundu.

Nagel, Financial Times’a yaptığı açıklamada, yüksek enflasyon, ekonomi de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ECB, yeni bir finansal krizi eleştirilerine kulak asmıyor

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, yeni bir finansal krizle ilgili endişelere rağmen Euro Bölgesi'nde daha fazla faiz artışından yana olduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadelemiz bitmedi." ifadesini kullandı.

"Daha alınacak çok yol var"

Ekonomide fiyat baskılarının güçlü ve geniş tabanlı olduğunun kesinlikle yanlış olmadığını belirten Nagel, faiz oranlarına atıfta bulunarak, "Daha alınacak çok yol var, ancak kısıtlayıcı alana yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nagel, ECB‘nin enflasyonla mücadelede "inatçı" olmasını istiyor

ECB’nin faiz oranları artırmayı durdurduktan sonra faiz indirimi çağrılarına direnmesi gerektiğini de savunan Nagel, ECB‘nin enflasyonla mücadelede "inatçı" olması gerektiğini ifade etti.

"Avrupa bankaları borç verme konusunda artık daha temkinli olmalı"

Nagel, Silicon Valley Bank'ın iflası ve Credit Suisse'i çevreleyen çalkantı sonrasında Avrupa bankalarının borç verme konusunda artık daha temkinli davranacağını belirterek, şu anda bir kredi krizi için çok erken olduğunu sözlerine ekledi.