Alman otomobil endüstrisinin satışları 6 ayda yüzde 4,7 azaldı Alman otomotiv endüstrisinin satışları gerilerken, ülkede Çinli hatta Uzak Doğulu şirketlerin rekabeti ile fabrika kapatmaya kadar giden bir süreç yaşanmaya başladı.

AA

Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'da özellikle otomotiv sektöründeki gerileme dikkat çekiyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke otomotiv sektörünün yılın ilk yarısına ilişkin satış ve ihracat verilerini açıkladı.

Alman otomotiv endüstrisinin satışları yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 4,7 düşerek 269,5 milyar euroya geriledi.

2023 RAKAMLARI

Söz konusu endüstri, 2023 ocak-haziran döneminde artan fiyatların da etkisiyle 282,6 milyar euroluk rekor bir nominal satış kaydetmişti.

Bu arada Alman otomotiv endüstrisi, 2024'ün ilk yarısındaki düşüşe rağmen, Almanya'daki toplam sanayi ürünleri satışlarının dörtte birini (yüzde 25,2) gerçekleştirerek en yüksek satışa sahip sektör olmaya devam etti.

İMALAT SETÖRÜNDE DÜŞÜŞ

Otomotiv endüstrisindeki gelir düşüşünün tüm imalat sektörlerinde kendini gösterdiği belirtildi.

GRUPLARA GÖRE AZALAN GELİRLER

Buna göre, söz konusu dönemde karoser ve treyler gelirleri yüzde 11,6, şanzıman veya tampon gibi araç parça ve aksesuarları gelirleri yüzde 5,4, motorlu taşıt ve motorlu taşıt motoru üretimi gelirleri ise yüzde 4,3 azaldı.

SATIŞLARIN YÜZDE 70'İNİ İHRACAT OLUŞTURDU

Yılın ilk yarısında Alman otomotiv endüstrisinin toplam satışlarının yaklaşık yüzde 70'ini (190 milyar euro) ihracat oluşturdu. Bu oran son 15 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.

Almanya ocak-haziran döneminde 1,7 milyon adet otomobil ihraç ederek 68,4 milyar euro gelir elde etti. Adet olarak ise 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüş görüldü.

Yılın ilk yarısında Almanya'dan ihraç edilen yeni otomobillerin neredeyse dörtte biri (yüzde 22,7) tamamen elektrikli otomobil oldu.

Geçen yılın aynı dönemine yüzde 2,5 daha az elektrikli otomobil ihraç edilirken, 2022'nin ilk yarısına kıyasla yüzde 113,9 daha fazla elektrikli otomobil ihraç edildi.

ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİ ZORLAYAN ETMENLER

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya bulunuyor.

FABRİKA KAPATMA UYARISI

Ülkenin önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen'in, 2 Eylül'de tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyarıda bulunması, sektörde yaşanan sıkıntıları gözler önüne sermişti.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyor. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyor.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerin araçlarının üretimi yapılıyor.

ÇİN ŞOKU

Alman sanayisinin gittikçe zayıflaması, Çinli şirketlerin teknolojik olarak arayı kapatması ve hatta Uzak Doğulu şirketlerin yenilenebilir enerji ve otomotiv de Almanları geride bırakması Almanya'da "Çin Şoku" olarak tartışılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)