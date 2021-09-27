Alman perakende zinciri Aldi İngiltere'de yatırım yapıyor

Alman perakende grubu Aldi’nin, İngiltere’de yapılanmasını geliştirmek amacıyla gelecek 20 yıl içerisinde toplam 1 milyar 300 milyon sterlinlik yatırım yapacağı gündeme geldi.

Alman perakende grubu Aldi’den yapılan açıklamada, perakende grubunun, İngiltere’deki kolunun büyütülmesi amacıyla gelecek 20 yıl içerisinde 100 yeni mağazanın açılmasının, toplamda ise 1 milyar 300 milyon sterlin (1 milyar 800 milyon dolar) hacminde yatırım yapılmasının planladığı kaydedildi.

2 BİN KİŞİLİK İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Açıklamada, perakende grubunun İngiltere’de son iki yıl içerisinde 7 bin kişiye kalıcı istihdam sağladığı, gelecek yıl içerisinde ise 2 binin üzerinde kişinin işe alınmasının planlandığı kaydedildi.

ÜLKENİN BEŞİNCİ EN BÜYÜK SÜPERMARKET ZİNCİRİ

Aldi, halihazırda İngiltere’de toplam 920 mağazası ve yüzde 8’lik pazar payı ile ülkenin beşinci en büyük süpermarket zinciri konumunda.

Alman perakende zincirinin 2020 yılında toplam satışı yüzde 10,2 artarak 13,5 milyar sterlin seviyesine yükselmişti.