Alman sanayisi, ihracatının küresel ticaretin gerisinde kalmasından endişeli Almanya Avrupa'nın en güçlü ekonomisi. Türkiye'nin de en önemli ticaret partneri. Alman sanayicilerin ihracatta küresel ticaretin gerisinde kalma beklentisi bu nedenle endişeye neden oldu.

AA

Almanya'da sanayi üretimi ve sanayi ürünleri ticaretine yönelik rapor hazırlandı.

Alman sanayiciler, raporda ihracatta büyüme ile ilgili negatif bir saptamada bulundu.

Almanlara göre bu yıl Almanya'nın ihracatı küresel ticaretin gerisinde kalabilecek.

Hanover Sanayi Fuarı'nda Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, "Almanya'nın rekabet gücü azalıyor." diyerek raporun sonuçlarına değindi.

"Sanayideki yüksek elektrik fiyatı düşmeli"

Russwurm, olumsuz beklentiyi de enerji fiyatlarının yüksekliğine bağlayarak şöyle konuştu:

Sanayideki yüksek elektrik fiyatının acilen Avrupa'da rekabet edebilecek bir seviyeye dönmesi gerekiyor, aksi takdirde sanayideki dönüşüm başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya.

"Alman sanayisinin ihracatı yüzde 2'de kalabilir"

Russwurm, bu yıl Almanya’nın sanayi üretiminde yüzde 1 artış görülmesini beklediklerini de bildirdi. Russwurm, küresel ticaretin bu yıl yüzde 2,5 artmasının beklendiğini hatırlatarak, Almanya’nın sanayi ihracatının da bu yıl geçen yıla göre yüzde 2 artmasını öngördüklerini bildirdi.

"Dünya pazar paylarını kaybediyoruz"

Sanayinin Alman ekonomisi için önemine dikkati çeken Russwurm, “Yine dünya pazar paylarını kaybediyoruz çünkü dünya ticareti bizim ihracatımızdan daha hızlı büyüyor.” dedi.

Alman iş dünyasının talepleri

İnovasyonun küresel rekabette Alman sanayisinin en güçlü “motoru” olduğunu anlatan Russwurm, "Politikacılar Almanya'da iklimi korumak, dijital değişim ve ekonominin büyümesi için bu motoru (inovasyon) çalışır durumda tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Gözle görülür vergi indirimleri bekleniyor

BDI Başkanı Russwurm, Almanya'da sanayinin daha fazla yatırımı için bürokrasinin azaltılmasına, gözle görülür vergi indirimlerine ve güvenilir ve uygun fiyatlı enerji arzına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Sanayideki yüksek elektrik fiyatının acilen Avrupa'da rekabet edebilecek bir seviyeye dönmesi gerekiyor, aksi takdirde sanayideki dönüşüm başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya.

"Çin, Alman firmaları için önemli bir piyasa"

Alman sanayisinin Çin'e ihtiyacı olduğu konusunda geniş bir fikir birliği olduğunu vurgulayan Russwurm, “Çin, Alman firmaları için önemli bir piyasa ve öyle olacak.” ifadesini kullandı.

BDI, bir önceki tahmininde ülkenin ihracatının bu yıl yüzde 1 büyümesini öngörmüştü. Almanya’nın ihracatı geçen yıl ise 2021’e göre yüzde 3 artmıştı.

Almanya’nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 2'lik düşüş tahmini

Öte yandan, Alman Mühendisler Derneği (VDMA) de Almanya’nın makine mühendisliği üretiminde 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 3,2 artış görüldüğünü bildirdi.

VDMA, söz konuşa artışa rağmen, Almanya’nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 2'lik düşüş tahminini sürdürdü.

VDMA Başkanı Karl Haeusgen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifade kullandı: