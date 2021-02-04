Alman şirketler normal iş durumuna 10,3 ayda geçilmesini bekliyor

Ifo'nun araştırmasına göre Alman şirketler, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle yılın son çeyreğine kadar faaliyetlerinde normale dönüş beklemiyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) ocak ayında yaptığı ankete göre, firmaların, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerinde normale dönüş için öngördükleri süre ortalama 10,3 ay oldu.

NORMALLEŞME SÜRESİ SEKTÖRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Ankete göre, koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik krizin en fazla etkilediği sektörlerden hizmetler sektöründe 10,6 ayda faaliyetlerde normale dönüş beklenirken, inşaat sektöründe bu süre 10,4 ay, sanayi sektöründe de 10,2 ay olarak belirlendi. Perakende sektöründeki şirketlerin normalleşme süresine ilişkin beklentisi ise 9,3 ay oldu.

Öte yandan, Almanya'daki şirketler, işlerini etkileyen koronavirüs yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların eylül ayı ortasına kadar sürmesini bekliyor. Bu süre, sanayi sektöründe 7,4 olurken, hizmet sektöründe 7,5 ay ve inşaat sektöründe ise 7,3 ay olarak tahmin edildi.

“KORONAVİRÜS AŞI KAMPANYASININ NORMALE DÖNÜŞ BEKLENTİSİNDE BELİRLEYİCİ BİR ETKİSİ YOK”

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Şu anda yürütülmekte olan koronavirüs aşı kampanyasının normale dönüş beklentisinde henüz belirleyici bir etkisi yok." ifadesini kullandı.