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    Almanya, 2023'te resesyon bekliyor

    Berlin yönetimi, yüzde 0,4'lük daralmayla resesyona girme tahmininde bulundu.
    • 06.10.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 17:08
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    Almanya, 2023'te resesyon bekliyor

    Enerji kriziyle karşı karşıya olan Almanya'da ekonomik durgunluk endişeleri artıyor.

    Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak bilinen ülkede gelecek yıla ilişkin öngörü açıklandı.

    Gelecek yıl için durgunluk öngörülüyor

    Konuyla ilgili iki kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin enerji krizi, artan fiyatlar ve arz darboğazları nedeniyle 2023'te yüzde 0,4 daralarak resesyon beklediğini söyledi.

    Hükümet, 2022 için büyüme tahminini nisan ayındaki yüzde 2,2'lik tahminden yüzde 1,4'e indirdi. Daha önce 2023 için yüzde 2,5 büyüme tahmin ediliyordu.

    Enflasyonun tek haneli yüksek seviyelerde kalması bekleniyor

    Aynı kaynaklar, Berlin yönetiminin ayrıca enflasyonun bu yıl yüzde 7,9 ve 2023'te yüzde 8 düzeyinde tek haneli yüksek seviyelerde kalmasını beklediğini aktardı.

    Öte yandan, söz konusu ülkede ekonominin 2024 yılında yüzde 2,3 oranında büyüyeceği düşünülüyor.

    Almanya, 2023 te resesyon bekliyor #1

    Nihai rakamlar açıklanacak

    Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Bakan Robert Habeck'in rakamları önümüzdeki hafta açıklayacağını ifade etti.

    Sözcü, "Henüz nihai rakamlar yok. Son çalışmalar devam ediyor." diye ekledi.

    200 milyar euroluk yardım paketi

    Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, geçen hafta gaz fiyat freni ve yakıt satış vergisinde indirim içeren 200 milyar euroluk yardım paketi hazırladı.


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