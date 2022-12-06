Almanya: Avrupa, ABD ile rekabet için daha fazla borç almamalı

Almanya: Avrupa, ABD ile rekabet için daha fazla borç almamalı

Alman Bakan, von der Leyen'in önerisine karşı çıktı. Avrupa'nın olası yeni ortak borcunun, kıtadaki istikrarı olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

Berlin yönetimi, Avrupa'yı ABD'nin yeşil enerji sübvansiyonlarıyla rekabet etmesiyle ilgili yöntem konusunda uyardı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, pazar günü yaptığı açıklamada, Avrupalı şirketleri daha yeşil bir ekonomiye geçişte daha rekabetçi hale getirmek için "AB düzeyinde yeni ve ek finansmana" ihtiyaç duyulacağını söylemişti.

"Rekabet gücümüzü yeniden gözden geçirmemiz için fırsat"

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, konuya şüpheyle yaklaştığını dile getirdi.

Lindner, CNBC'ye verdiği demeçte, "ABD'nin Enflasyon Azaltma Yasası, rekabet gücümüzü yeniden gözden geçirmemiz için bir fırsat, bir davettir." dedi.

Almanya'nın uyarısı: Daha fazla borçtan kaçınmalıyız

Alman Bakan, Avrupa'nın rekabet etmek üzere daha fazla borç almaktan kaçınması gerektiğini, aksi takdirde rekabet gücünün tehdit altına gireceğine dair uyarıda bulundu.

Lindner, "Ursula von der Leyen girişiminin daha fazla tartışılması gerekli olan bazı kısımları var, özellikle de Avrupa egemenlik fonu önerisi. Bu, mevcut araçların yeniden markalandırılması anlamına geliyorsa, tartışmaya açığım.

"İstikrarımız için tehdit olur"



Fonlar, yeni ortak Avrupa borcu anlamına geliyorsa, rekabet gücümüzde veya istikrarımızda bir gelişme olmaz, rekabet gücümüz ve istikrarımız için bir tehdit olur." ifadelerini kullandı.

Brüksel, ABD'nin yasasından endişe duyuyor

Avrupa Birliği, Kuzey Amerikalı otomobil üreticilerine yönelik sübvansiyonların uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini ve Avrupalı işletmeleri tehdit ettiğini söyleyerek ABD Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) ile ilgili endişelerini dile getiriyor.

Ağustos ayında onaylanan yasa, iklim ve enerji politikaları için 369 milyar dolarlık rekor bir harcama içeriyor.

Dönüm noktası niteliğindeki paket, Kuzey Amerika'da üretilen elektrikli otomobiller için vergi indirimlerini içeriyor ve ABD'deki pil tedarik zincirlerini destekliyor.