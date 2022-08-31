Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan enerji fiyatları açıklaması

Avrupa'da artan enerji fiyatları ile mücadele içine giren ülkelerden Almanya'nın Başbakanı Scholz, enerji fiyatlarının tavan yapmaması için adımlar atılacağına değindi.

Avrupa'da gaz ve elektrik fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımların etkisi ve doğalgazda tedarik endişeleri nedeniyle yükseliyor.

Almanya'da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, Rusya'nın doğalgaz arzını kısmasıyla artan enerji krizinin etkisiyle 29 Ağustos'ta ilk kez 1.000 euroyu aştı.



Ülkesinde enerji fiyatlarına bağlı olarak enflasyonu rekor seviyelere ulaşar Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerji fiyatlarının tavan yapmasını önlemek için adımlar atacağını belirtti.

ABD'den hızlı hareket etmesi bekleniyor

AA'nın haberine göre, Scholz, enerji güvenliği ve fiyatları konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) hızlı hareket etmesini beklediğini bildirdi.

Basın toplantısında anlattı

Scholz, Brandenburg eyaletinin Meseberg kentinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Maliye Bakanı Christian Lindner ile basın toplantısı düzenledi.

Enerji fiyatlarının tavan yapmasını önlemek için adım atılacak

Ülkesinin "Rusya'nın fosil yakıt ihracatını diğer ülkeleri etkilemek için bir araç olarak kullanma tehdidini erken fark ettiğini" ve enerji güvenliğini sağlamak için adımlar attığını savunan Scholz, enerji fiyatlarının tavan yapmasını önlemek için de adım atacaklarını vurguladı.

Yardım paketi hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı ile artan gaz ve elektrik fiyatlarına karşı hane halkı ve şirketler için bir yardım paketi üzerinde çalışmaları yakında tamamlayacaklarını bildiren Scholz, federal hükümetin yardım paketini tam olarak ne zaman sunacağı sorusunu yanıtsız bıraktı.

"Enerji piyasasında belirsizliğin azaltılmasına çalışıyoruz"

Maliye Bakanı Christian Lindner de yüksek enerji fiyatlarına karşı hane halkının yükünü hafifletmeye yönelik "yardım paketinin" toplumun tüm kesimlerini hedefleyeceğini ifade etti.

Ekonomi Bakanı, Scholz'u eleştirilere karşı savundu

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise enerji konusunda değişen piyasa yapısı yoluyla fiyatların düşürülmesi, hane halkına kolaylık sağlanması ve yüksek elektrik fiyatlarına karşı vatandaşların yükünü hafifleten bir bütçe oluşturulmasına odaklanacaklarını bildirdi.

Almanya'da enflasyon 7,9'a çıktı

Almanya'da, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.