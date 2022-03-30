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    Almanya, gaz için erken uyarı seviyesini etkinleştirdi

    Almanya, Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı yeni çözüm yollarına yöneldi.
    • AA
    • 30.03.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 12:44
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    Almanya, gaz için erken uyarı seviyesini etkinleştirdi

    Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesinin etkinleştirildiğini bildirdi.

    ALMANYA, "GAZ ACİL DURUM PLANI"NDA ERKEN UYARI SEVİYESİNİ ETKİNLEŞTİRDİ

    Habeck, Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin gaz arzında yaşanabilecek bir kesintiye hazırlandığını belirtti.

    Doğalgazda arz güvenliği için Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesinin etkinleştirildiğini bildiren Habeck, bunun tedbir amaçlı olduğunu ifade etti.

    Habeck, halihazırda tedarikle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, olası bir arz sıkıntısı için ihtiyati tedbirler aldıklarının altını çizdi.

    GAZ ARZINA İLİŞKİN BİR KRİZ EKİBİ

    Söz konusu erken uyarının, acil gaz planının ilk seviyesi olduğunu belirten Habeck, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığında gaz arzına ilişkin bir kriz ekibinin kurulacağını söyledi.

    Almanya, gaz için erken uyarı seviyesini etkinleştirdi #1

    ALMAN GAZ ACİL PLANI ÜÇ SEVİYEDEN OLUŞUYOR

    Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı; erken uyarı, uyarı ve acil durum olmak üzere üç seviyeden oluşuyor.

    GAZ İHRACATINDA RUBLEYLE ÖDEME DÖNEMİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğalgaz ticaretinde Rus rublesi bazlı ödemelere geçeceklerini duyurmuştu.

    Ruble

    RUSYA, RUBLE İLE DOĞALGAZ SATIŞI KONUSUNDA ISRARLI

    Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve euro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor." ifadelerini kullanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov de dün, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğalgazını ücretsiz temin etmeyeceklerini bildirmişti.


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