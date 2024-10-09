Almanya, 'köpek vergisi' rekoru kırdı Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamada, belediyelerin köpek vergisi gelirlerinin 2023'te yüzde 1,6 artışla 421 milyon euroya ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.

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AA

Almanya'nın köpek sahiplerine yönelik uyguladığı vergilendirme sistemi çok konuşuldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamada, köpek vergisindeki artış ile ulaşılan rekor seviyeye dikkat çekildi.

421 MİLYON EURO VERGİ TOPLANDI

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 421 milyon euro vergi topladı. Böylece köpek vergisindeki artış, 2022'ye kıyasla yüzde 1,6 ile rekor seviyeye yükseldi.

Söz konusu açıklamada, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın evdeki köpek sayısına veya köpek ırkına da bağlı olduğu belirtilerek, "Yüksek vergi gelirleri, bu dört ayaklı evcil hayvanların sayısının arttığı anlamına gelmiyor." denildi.

VERGİ MİKTARI, İLGİLİ BELEDİYE TARAFINDAN BELİRLENİYOR

Açıklamada, "Dört ayaklı bir arkadaşa" sahip olmanın vergi ödemelerinin ötesinde bir maliyet getirdiği belirtilerek, köpek ve kedi maması fiyatlarının 2023'te ortalama yüzde 17 arttığı kaydedildi.

Öte yandan, köpek vergisinin yıllık miktarı ve yapısı, ilgili belediye tarafından belirleniyor. Almanya'da, köpek vergisi her yıl ödeniyor ve ülkede vergi beyannamesi vermeyen veya vergi ödemeyen köpek sahipleri cezalandırılabiliyor.

ALMANYA, SOKAK KÖPEĞİ SORUNUNDAN KURTULDU

Sokak köpeklerine yönelik tartışmalar devam ederken, Almanya'nın bu soruna bulduğu çözüm ise dikkat çekti.

Almanya, çözümü köpek sahiplerinin vergi verdiği yaklaşık 400 milyon euroyu barınaklara aktarmakta buldu.

VERGİLERLE BARINAKLARA DESTEK SAĞLANIYOR

Uygulanan sistemde, Alman Hayvan Refahı Yasası gereğince 6 ay içinde başıboş hayvanlar sahipleri bulunarak teslim ediliyor, sahibi çıkmayanlar ise sahiplendirilmeye çalışılıyor.

Hayvanın ağır hastalığı gibi istisnai durumlarda ise veterinerin onayıyla uyutma işlemi yapılıyor.

Köpek sahibi olmanın vergiye tabi olduğu ülkede devlet, köpek sahiplerinden vergi toplayarak, barınaklara destek sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)